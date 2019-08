PSG-Torwart Alphonse Areola vor Abschied: Tuchel bestätigt Verhandlungen

Alphonse Areola wird PSG wohl verlassen. Trainer Thomas Tuchel bestätigt Verhandlungen mit anderen Klubs. Real Madrid soll ein Thema sein.

Torhüter Alphonse Areola steht offenbar vor einem Abschied von . Trainer Thomas Tuchel bestätigte Verhandlungen des Weltmeisters mit anderen Klubs.

Im Ligaspiel gegen den FC Metz saß Areola überraschend nur auf der Bank. Vor Anpfiff antwortete Tuchel bei BeIN SPORTS auf die Frage, ob es das letzte Spiel des Schlussmanns sei: "Das kann sein. Alphonse befindet sich mit anderen Klubs in Verhandlungen. Das ist der Grund, weshalb er nicht spielt."

Alphonse Areola zu ? Gerüchte um spektakulären Spielertausch

Die spanischen Sportzeitungen AS und Marca berichteten in den vergangenen Tagen von einem möglichen Tauschdeal zwischen Areola und Real Madrids Torwart Keylor Navas. Demnach soll Navas als Nummer Eins nach Paris und Areola auf Leihbasis in die spanische Hauptstadt wechseln. Dort soll er als Ersatzmann von Stammtorwart Thibaut Courtois fungieren.

Areola spielt seit der Jugend für PSG und absolvierte bislang 107 Pflichtspiele für den Klub. 2018 stand er im WM-Kader des späteren Weltmeisters , kam beim Turnier in aber nicht zum Einsatz.