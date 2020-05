PSG offenbar an Porto-Star Alex Telles interessiert

Paris Saint-Germain sucht offenbar einen neuen Linksverteidiger. Fündig könnten Thomas Tuchel und Co. dabei in Porto werden.

Der neue, alte französische Meister plant offenbar eine Verpflichtung von Alex Telles (27) vom . Dies berichtet unter anderem das portugiesische Portal O Jogo.

Demnach soll PSG ein erstes Angebot über 25 Millionen Euro vorbereiten, um den Linksverteidiger des portugiesischen Top-Klubs zur neuen Saison in den Prinzenpark lotsen zu können. Im Team von Thomas Tuchel würde er Layvin Kurzawa ersetzen und mit dem Ex-Münchner Juan Bernat um einen Stammplatz kämpfen.

Telles wurde in den vergangenen Tagen auch von brasilianischen Medien beim Champions-League-Viertelfinalisten ins Gespräch gebracht. Die Ausstiegsklausel in seinem bis 2021 laufenden Vertrag beträgt zwar 65 Millionen Euro, jedoch kommt für den brasilianischen Nationalspieler keine Vertragsverlängerung infrage. Dies soll er den Porto-Verantwortlichen bereits mitgeteilt haben. Zuletzt wurde auch der FC Chelsea als Interessent für Telles genannt.

Alex Telles kam 2016 von nach Porto

Von einem Wechsel nach könnte auch Telles' Ex-Klub Galatasaray profitieren. Im Sommer 2016 wechselte er aus Istanbul nach Porto (6,5 Millionen Euro), dabei wurde vertraglich festgehalten, dass Gala zehn Prozent aus dem Gewinn bei einem Weiterverkauf erhält. Das wären bei einer Ablösesumme von 25 Millionen Euro nun 1,85 Millionen Euro.

Telles lief in der bisherigen Saison 2019/20 in der Liga 23-mal für Porto auf und erzielte acht Treffer (fünf Assists). Damit zählt er zusammen mit Achraf Hakimi ( ) und Trent Alexander-Arnold ( ) zu den besten Scorern unter allen Abwehrspielern in Europa.