ProSieben-Moderator Daniel Aminati kollidiert mit Mannschaftsbus des FC Bayern

Der Moderator kollidierte mit seinem Wagen mit dem Bus des deutschen Rekordmeisters.

WAS IST PASSIERT? ProSieben-Moderator Daniel Aminati ist am Donnerstag in München mit dem Mannschaftsbus des FC Bayern kollidiert.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenprall niemand verletzt. Vor einem Hotel am Schwabinger Tor stießen der Mercedes SUV des Moderators mit dem Bus des deutschen Rekordmeisters zusammen. Zwar befanden sich im Bus Passagiere, die Bayern-Spieler war jedoch nicht an Bord. Bei dem Fahrzeug handelte es sich auch nicht um den Mannschaftsbus der Profis.

WAS WURDE GESAGT? "Ich wollte nur an dem Bus vorbeifahren, der scherte aber nach links aus", schilderte Aminati den Unfall gegenüber der Bild-Zeitung. "Es gab zum Glück nur leichte Blechschäden. Mir selbst ist nichts passiert. Die Polizei sagt auch, das sei nur eine Bagatelle."

WAS WURDE SONST NOCH GESAGT? Aminati stand einst selbst als Spieler bei den Bayern unter Vertrag. Auch deswegen sprach der Moderator von einem "interessanten" Vorfall. "Dass es ausgerechnet ein FC-Bayern-Bus war. Vor 30 Jahren habe ich selbst dringesessen, als ich in der A-Jugend des FC Bayern München in der Bundesliga spielte."