"Wir hatten die ganze Zeit Probleme": Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag spricht über Ärger mit BVB-Star Jadon Sancho

Die Rückrunde verbringt Jadon Sancho wieder beim BVB. Sein United-Trainer redet nun über die Probleme bei den Red Devils.

WAS IST PASSIERT? Erik ten Hag, Trainer von Manchester United, hat sich erstmals etwas eingehender zu seinen Schwierigkeiten mit Jadon Sancho geäußert. Der Flügelstürmer war von den Red Devils nach einem Streit mit dem Übungsleiter suspendiert worden und verließ Manchester in der vergangenen Woche auf Leihbasis zu Borussia Dortmund.

WAS WURDE GESAGT? "Schon nachdem er geholt worden war, ein Jahr bevor ich kam, gab es Schwierigkeiten", sagte ten Hag Sky Sports. "Wir hatten die ganze Zeit Probleme. Also muss man sagen, dass seine Zeit bei Manchester United bislang keine Erfolgsgeschichte gewesen ist", fügte der Niederländer hinzu.

"Jetzt ist er wieder zurück bei Borussia Dortmund. Ich wünsche ihm viel Glück. Wir alle hoffen, dass er dort gut spielt und erfolgreich ist", sagte ten Hag.

Auf die Frage, ob Sancho bei einer öffentlichen Entschuldigung wieder in den Kader der ersten United-Mannschaft aufgenommen worden wäre, meinte ten Hag: "Er weiß, was er machen muss. Wir haben ihm das klar gemacht, es ging ganz klar um seine Leistungen. Diese Diskussion müssen wir jetzt beenden. Er ist jetzt in Dortmund - und wir wünschen ihm viel Glück."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Manchester United holte Jadon Sancho 2021 für 85 Millionen Euro in die Premier League. Aktuell ist der Engländer wieder nach Dortmund verliehen, der BVB besitzt offenbar keine Kaufoption für den 23-Jährigen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison kam Sancho vor seiner Suspendierung nur auf drei Spiele in der Premier League. In der vergangenen EPL-Saison steuerte er sechs Tore und drei Assists bei.