Problem für die Kabine? FC Barcelona lehnt wohl Rückkehr von Neymar ab

Der Brasilianer liebäugelt mit einer Rückkehr zu den Katalanen. Doch der FC Barcelona lehnt offenbar ab.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat eine Rückholaktion von Neymar offenbar abgelehnt, nachdem der Stürmer von Paris Saint-Germain den Katalanen von seinem Berater angeboten worden war. Das berichtet die Mundo Deportivo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach gäbe es für Barça zwei Gründe, weshalb eine Rückkehr des Brasilianers ins Camp Nou nicht in Frage komme. Zum einen sei Neymar für den finanziell klammen FC Barcelona schlichtweg zu teuer. Man sei weder in der Lage eine Ablösesumme noch die Gehaltforderungen des Stürmers zu stemmen.

Darüber hinaus hätten die Verantwortlichen der Katalanen auch charakterliche Zweifel bei Neymar und dessen Auftreten. Neymars Status als Spieler könnte die Kameradschaft und das Teamgefüge in der Barça-Umkleidekabine beeinträchtigen.

Neymar selbst könne sich eine Rückkehr nach Barcelona indes durchaus vorstellen. Von seinem Berater wurde der 31-Jährige den Katalanen mehrfach angeboten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

GOAL

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Neymar wird noch in diesem Monat zum Training für die Saisonvorbereitung von PSG zurückerwartet, da die neue Saison in der Ligue 1 am 13. August beginnt. Die Mannschaft wird im Juli zu einer zehntägigen Vorbereitungsreise nach Japan aufbrechen, wo sie auf Al-Nassr, Cerezo Osaka und Inter treffen wird.