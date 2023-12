Am 2. Januar wird beim BVB gewogen. Thomas Meunier verrät die Strafen bei Übergewicht.

WAS IST PASSIERT? Rechtsverteidiger Thomas Meunier hat verraten, dass es bei Borussia Dortmund strenge Regeln bezüglich einer etwaigen Gewichtszunahme im Weihnachtsurlaub gibt.

WAS WURDE GESAGT? In einer Show beim belgischen Fernsehsender RTBF sagte Meunier: "Wir wurden beim letzten Training gewogen und das wird auch nach der Winterpause so sein. Der Preis ist bekannt: Pro zugenommenes Kilo wird ein Bußgeld von 1000 Euro verhängt."

WIE GEHT ES WEITER? Der Tag der Wahrheit steht für die BVB-Profis am 2. Januar an, wenn die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt. Vom 3. bis zum 9. Januar geht es für Meunier und Co. ins Trainingslager im spanischen Marbella. Der Auftakt ins neue Pflichtspieljahr steigt dann am 13. Januar mit dem Auswärtsspiel in Darmstadt.

