Pro und Contra: Erling Haaland ist dem BVB entwachsen und muss wechseln

Wie geht es mit Erling Haaland weiter? Der Norweger ist der Leistungsträger schlechthin bei Borussia Dortmund. Wie lange sollte er beim BVB bleiben?

Erling Haaland bricht bei Borussia Dortmund weiter munter Rekorde und ist in aller Munde. Ist der Torjäger dem BVB bereits entwachsen oder sollte er noch eine weitere Saison in Dortmund bleiben? Das Pro und Contra.

Erling Haaland ist dem BVB entwachsen und muss wechseln

Von Dennis Melzer

Zugegeben, es gibt etliche junge Spieler, denen ein weiteres Jahr bei einem "kleineren" Verein gut zu Gesicht gestanden hätte, deren Wechsel erwiesenermaßen verfrüht kam. Sie hießen allerdings nicht Erling Haaland. Dass den Norweger ein ähnliches Schicksal ereilen könnte, ist unter Berücksichtigung seiner Entwicklung absolut nicht vorstellbar.

Haaland ist kein überdurchschnittlicher 20-Jähriger, Haaland setzt eigene Maßstäbe. Seine Zahlen und Rekorde sind beispiellos, sein physisches und fußballerisches Rüstzeug entspricht längst dem eines gestanden Weltklassespielers.

Nach nicht einmal anderthalb Jahren ist Haaland dem BVB entwachsen. Er ist kein Leistungsträger, er schultert in jungen Jahren vielmehr die Last der gesamten Mannschaft. Dass Dortmund im Viertelfinale der Champions League steht, ist eng an seine Leistungen geknüpft. Dass die zwischenzeitlich schwankende Favre- und Terzic-Truppe überhaupt noch Chancen auf die abermalige CL-Qualifikation in der Bundesliga hat, ebenso.

Wo stünden die Schwarz-Gelben, wäre ihnen im Januar 2020 nicht der beste Coup der jüngeren Vereinsgeschichte geglückt? Kaum auszudenken. Obwohl sich die Verantwortlichen verständlicherweise gegen einen Sommer-Abgang ihres Superstars wehren, wäre es aus Haalands Sicht richtig, den nächsten Schritt zu gehen.

Haaland würde aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften bei einem absoluten Spitzenklub funktionieren, hätte keinerlei Anpassungsprobleme. Nicht in der körperlichen Premier League, nicht in der technisch versierteren spanischen Beletage. Eben weil er seine Fertigkeiten nicht bloß auf nationaler Bühne, sondern sowohl zu Salzburger Zeiten, vor allem aber seit seiner Ankunft im Ruhrgebiet nachhaltig unter Beweis gestellt hat.

Obwohl er noch am Anfang seiner voraussichtlich ruhmreichen Karriere steht, würde die skandinavische Urgewalt bereits jedem Klub weiterhelfen, jede Mannschaft auf der Welt bereichern und besser machen. Warum also noch ein weiteres Jahr warten, warum eine weitere Saison ein Team tragen, für das er eigentlich viel zu gut ist? Haaland ist zu Höherem berufen. Weil er so unglaublich weit ist, sollte er sich schon jetzt dahin aufmachen.

Erling Haaland sollte ein weiteres Jahr beim BVB bleiben

Von Jochen Tittmar

Zunächst einmal kann ich die Argumentation von Dennis nachvollziehen. Ich verstehe auch gut, dass für Haaland die Teilnahme an der Champions League "ohne Zweifel ein entscheidender Faktor" ist, wie er kürzlich sagte.

Daher denke ich, dass ein Haaland-Transfer im kommenden Sommer vor allem von diesem sportlichen Kriterium abhängen wird - an Angeboten für ihn, auch unmoralischen jenseits der kolportierten 100 Millionen Euro, die die 2022 greifende Ausstiegsklausel einbringen soll, wird es nicht mangeln.

Der BVB muss also nicht nur dringend in wirtschaftlicher, sondern auch in sportlich-personeller Hinsicht unter die ersten Vier der Bundesliga kommen. Die aktuelle Phase, in der die Borussia ihren Fußball zwar weiterhin nicht zelebriert, aber dafür Ergebnisse einfährt, spricht für ein Erreichen dieses Minimalziels.

Gelingt das, bin ich davon überzeugt, dass Haaland auch in der nächsten Saison schwarz-gelb tragen wird. Ich gehe ohnehin davon aus, dass zwischen Haalands Management und den Dortmunder Verantwortlichen bereits beim Transfer ein klarer (Zeit-)Plan abgesteckt und besprochen wurde, der einen Wechsel bereits 2021 nicht vorsieht.

Zumal in Dortmund ab Sommer sein ehemaliger Trainer Marco Rose an der Seitenlinie steht, unter dem er bereits in Salzburg ein halbes Jahr spielte. Mit Rose kommt ein Vertrauter in ein für Haaland mittlerweile vertrautes Umfeld, der Boden für eine fruchtbare Zusammenarbeit wäre also bereitet.

Ginge Haaland sozusagen wie vertraglich festgehalten erst 2022, würden beide Parteien gewinnen: der BVB in finanzieller Form und Haaland wäre einen nächsten und sicherlich nicht unnötigen Schritt in seiner Entwicklung gegangen.

Seine Verantwortung in Dortmund ist bereits enorm, seine Leistungen außerordentlich - diese Fakten noch ein weiteres Mal zu bestätigen, würde ihn auch in seiner Persönlichkeit erneut wachsen lassen und noch mehr auf die Ansprüche einstellen, die es bei einem internationalen Spitzenklub auf Anhieb benötigt.