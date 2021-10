Preußen Münster vs. Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alle Infos zur DFB-Pokal-Übertragung

Preußen Münster empfängt Hertha BSC im DFB-Pokal. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft Preußen Münster auf Hertha BSC. Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 26. Oktober, um 18.30 Uhr im Preußenstadion in Münster.

Auf dem Papier ist die Favoritenrolle im Duell zwischen Regionalligist und Bundesligist klar verteilt. Dennoch präsentierte sich Preußen Münster in der Liga zuletzt stabil und steht aktuell auf dem vierten Tabellenplatz.

Gelingt dem Außenseiter heute der Einzug ins Achtelfinale?

DFB-Pokal heute live: Hier erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Preußen Münster und Hertha BSC live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Preußen Münster vs. Hertha BSC heute live: Das DFB-Pokalspiel im Überblick

Duell Preußen Münster vs. Hertha BSC Datum Dienstag, 26. Oktober 2021, 18.30 Uhr Ort Preußenstadion, Münster

Preußen Münster vs. Hertha BSC: Den DFB-Pokal heute live im TV sehen - so geht's!

Leider wird die heutige Begegnung zwischen Preußen Münster und Hertha BSC nicht im frei empfangbaren TV gezeigt, da kein Free-TV-Sender im Besitz der Übertragungsrechte ist.

Trotzdem könnt Ihr bei dem Pokalduell natürlich live dabei sein - allerdings nur im Bezahlfernsehen bei Sky. Sämtliche Informationen dazu haben wir für Euch zusammengestellt:

DFB-Pokal: Sky zeigt / überträgt Preußen Münster vs. Hertha BSC heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt einen Großteil der Übertragungsrechte für den DFB-Pokal. Folglich zeigt der Bezahlsender auch das heutige Kräftemessen zwischen Preußen Münster und Hertha BSC live und in voller Länge im TV.

Die Übertragung beginnt bei Sky am Dienstagabend um 18 Uhr - also eine halbe Stunde vor Anstoß. Sobald der Anpfiff ertönt, begleitet Euch Kommentator Hansi Küpper durch den Abend.

🗣 "Wir freuen uns!" Der Trainer mit den Schlussworten zur Pressekonferenz ⚫️⚪️💚 #scp06

___#SCPBSC pic.twitter.com/wyA1j1eko1 — SC Preußen Münster (@Preussen06) October 25, 2021

Preußen Münster vs. Hertha BSC heute live im TV bei Sky sehen

Um das Einzelspiel Preußen Münster vs. Hertha BSC sehen zu können, müsst Ihr den Kanal Sky Sport 6 bzw. Sky Sport 6 HD aufrufen. Alternativ könnt Ihr auch die Konferenz auf Sky Sport 2 (HD) verfolgen.

Ein wichtiger Hinweis: Um die Pokalpartie heute live im TV verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky. Wie viel ein solches Abo kostet und welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt, entnehmt Ihr am besten der Homepage des Senders.

Preußen Münster vs. Hertha BSC: Den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur TV-Übertragung besteht die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen Preußen Münster und Hertha BSC heute ab 18 Uhr im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Preußen Münster vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Auch im Hinblick auf den LIVE-STREAM ist der Bezahlsender Sky heute die richtige Anlaufstelle. Der Sender hat Münster gegen Hertha per LIVE-STREAM im Programm.

Zugriff auf den LIVE-STREAM erhaltet Ihr beispielsweise mit Sky Go. Alles, was Ihr dafür braucht, ist die Sky-Go-App, die kostenfrei in allen gängigen Stores (Google-Play-Store, Apple-Store etc.) zur Verfügung steht.

Die Übertragungszeiten unterscheiden sich natürlich nicht vom linearen TV. Auch bei Sky Go beginnt die Vorberichterstattung zu Preußen Münster vs. Hertha BSC um 18 Uhr.

Preußen Münster vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go habt Ihr auch die Möglichkeit, den DFB-Pokal via Sky Ticket zu sehen – ohne Sky-Abo. Das Sky Ticket ist jederzeit kündbar, somit seid Ihr nicht langfristig gebunden.

Alle weiteren Informationen rund um Sky Ticket erhaltet Ihr hier.

Sobald die Aufstellungen von Preußen Münster und Hertha BSC bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

DFB-Pokal: Preußen Münster vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das heutige Pokalduellduell live im TV und im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Bei Goal gibt es einen LIVE-TICKER zu Preußen Münster vs. Hertha BSC.

Im LIVE-TICKER erhaltet Ihr blitzschnelle Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights. Zudem versorgt Euch der Tickerer auch mit spannenden Fakten und Statistiken zu beiden Teams.