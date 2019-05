Premier League: Volley-Hammer von Andros Townsend zum Tor der Saison gewählt

Der Treffer von Flügelspieler Andros Townsend von gegen wurde in der Premier League zum Tor der Saison gewählt. Das gab die englische Eliteliga am Dienstag bekannt.

Per Volley hämmerte der ehemalige englische Nationalspieler den Ball im Dezember 2018 zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Eagles ins Netz. Damit hatte Townsend erheblichen Anteil am überraschenden 3:2-Sieg von Palace gegen den späteren Meister.

The winner of the Carling Goal of the Season Award 2018/19 is … 🥁

@CPFC’s @andros_townsend 🦅🏆



For his sublime volley, in a thrilling 3-2 win away against @premierleague champions, @ManCity 👏



Congrats, Andros! pic.twitter.com/kGHu1k6GlI