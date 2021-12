Premier League an Neujahr live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung bei Sky

Eine ausgelassene Silvesterparty können sich die Spieler von von acht Klubs der Premier League in diesem Jahr schenken. Der Grund: Sie müssen am 1. Januar 2022 zu ihren Partien des 21. Spieltags antreten.

In England ist es Tradition, dass am ersten Tag des neuen Jahres in der Premier League gespielt wird. Am 1. Januar 2022 Jahr finden sogar drei Spiele statt. Auch einige namhafte Topklubs sind im Einsatz.

So empfängt der FC Arsenal bereits um 13.30 Uhr Manchester City zum Topduell. Weiter geht es um 16 Uhr mit dem Spiel FC Watford - Tottenham Hotspur. Abgeschlossen wird der Reigen der Neujahrsspiele dann um 18.30 Uhr mit der Partie Crystal Palace - West Ham United.

In der Premier League herrscht an Neujahr Hochbetrieb. GOAL zeigt Euch, welche Teams am 1. Januar 2022 aufeinandertreffen und wo Ihr die Spiele live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Premier League: Die Spiele an Neujahr im Überblick



Spiel Wettbewerb Anstoß FC Arsenal - Manchester City Premier League, 21. Spieltag 13.30 Uhr FC Watford - Tottenham Hotspur Premier League, 21. Spieltag 16 Uhr Crystal Palace - West Ham United Premier League, 21. Spieltag 18.30 Uhr

Premier League an Neujahr live im TV und LIVE-STREAM sehen

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Premier League liegen noch bis einschließlich zum Ende der Saison 2024/25 bei Sky. In Folge dessen zeigt der Pay-TV-Sender in dieser Saison alle 380 Saisonspiele: 232 live, die übrigen 148 zeitversetzt in voller Länge.

Die vier Spiele an Neujahr könnt Ihr also nur bei Sky verfolgen, Live-Übertragungen im Free-TV wird es demnach keine geben.

Da rund um den Jahreswechsel in der Premier League viele Spiele stattfinden, nannte Sky den Kanal Sky Sport 1 um - in Sky Sport Premier League. Dort laufen noch bis 7. Januar insgesamt 38 Spiele live.

Da es sich bei Sky um einen Pay-TV-Sender handelt, musst Ihr für dessen Nutzung bezahlen.

Benötigt wird entweder das Sport-Paket für 20 Euro im Monat oder das kombinierte Sport- und Bundesliga-Paket für 32,50 Euro im Monat.

Hier gibt es alle Informationen zu den unterschiedlichen Sky-Paketen.

Premier League an Neujahr live im Pay-TV sehen: Die Übertragung bei Sky

Sky-Kunden dürfen sich freuen, denn alle drei Neujahrsspiele der Premier League werden live übertragen.

Auf Sky Sport Premier League sind folgende Spiele zu sehen:

FC Arsenal - Manchester City

FC Watford - Tottenham Hotspur

Crystal Palace - West Ham United

Premier League an Neujahr im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung mit Sky Go und Sky Ticket

Sky ist nicht nur für die Übertragung der Spiele an Neujahr im TV, sondern auch im LIVE-STREAM verantwortlich. Der Pay-TV-Sender bietet zwei Alternativen an, je nachdem, ob Ihr Sky-Kunde seid oder nicht.

Kunden können die Spiele via Sky Go auf dem Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart-TV live verfolgen, da die Nutzung des hauseigenen Streaming-Portals bereits in jedem Paket enthalten ist und somit keine weiteren Kosten anfallen.

Der reibungslosen Nutzung von Sky Go ist der Download der kostenlosen App Sky Go auf das Endgerät Eurer Wahl vorausgesetzt.

Premier League an Neujahr im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert es mit Sky Ticket

Sky Ticket richtet sich speziell an alle, die keinen langfristigen TV-Vertrag bei Sky abschließen wollen.

Angeboten wird ein Sky Ticket zu drei unterschiedlichen Preisen. Ein Tagesticket kostet 14,99 Euro - das sollte speziell an Neujahr interessant sein - ein Monatsticket 29,99 Euro und für das Jahresticket werden derzeit 24,99 Euro fällig.

Mit einem Sky Ticket könnt Ihr das Sky-Programm auf Eurem PC und auf verschiedenen Endgeräten sehen. Die App Sky Ticket gibt es auch für Smart-TVs, Konsolen und TV-Sticks - das ermöglicht das Verfolgen der Spiele auf dem großen TV-Bildschirm. Weitere Infos zum LIVE-Sport auf Sky Ticket findet Ihr HIER.

Premier League an Neujahr live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung im Überblick