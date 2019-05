Ryan Giggs: Das fehlt Manchester City zu den besten englischen Teams der Premier-League-Ära

Giggs sieht ManCity noch nicht auf Augenhöhe mit den früheren United-Teams angekommen. Derweil lobt der Waliser ein Trio.

Für Manchester Uniteds Rekordspieler Ryan Giggs hat der Stadtrivale und frischgebackene englische Meister noch einen weiten Weg vor sich, um zu den besten englischen Mannschaften überhaupt gezählt zu werden. Das erklärte der walisische Nationaltrainer in einer Expertenrunde und nannte bei der Gelegenheit drei City-Spieler, die aus seiner Sicht in jeder herausragenden Premier-League-Mannschaft der Geschichte ihren Platz hätten.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"City ist noch nicht auf einem Level mit den besten United-Teams", verglich Giggs die Guardiola-Elf mit besonderen Übermannschaften aus der Vergangenheit, nämlich Uniteds Triple-Siegern von 1999 und den CL-Gewinnern der Red Devils aus der Saison 2007/08. In beiden genannten Spielzeiten war Giggs ein wichtiger Bestandteil der United-Mannschaft.

Ryan Giggs: Manchester City fehlt der Champions-League-Titel

Für den 45-Jährigen ist klar, was den Citiziens noch zur absoluten Spitze fehlt: "Wenn sie jetzt weiterhin die Premier League und einmal die gewinnen, dann wird City zu den besten Mannschaften aller Zeiten gehören." In dieser Saison scheiterten die Skyblues allerdings im Viertelfinale der Königsklasse spektakulär an .

Man City have players who would walk into any #PL team in any era.



According to Ryan Giggs... pic.twitter.com/xokz9xILqq — Premier League (@premierleague) 15. Mai 2019

Ein Sonderlob von Giggs kassierte derweil ein Trio des ungeliebten United-Nachbarn: "Manchester City hat in meinen Augen drei Spieler, die in jeder Premier-League-Ära in jedem Team bestehen würden: David Silva, Vincent Kompany und Sergio Agüero." Streiten lasse sich dabei zudem noch über den ehemaligen Bundesligaprofi Kevin De Bruyne.