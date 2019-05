Premier League: Pep Guardiola als Trainer des Jahres ausgezeichnet

Pep Guardiola vom englischen Meister ist von der League Managers Association (LMA) in der Premier League als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Es ist eine Ehre, diesen Titel zu gewinnen", äußerte sich der Coach zur Auszeichnung. "Ich möchte den Preis mit meinen Spielern und meinem Betreuerstab teilen, denn sie sind die Protagonisten von all dem. Wir haben gegen all die anderen Trainer der Premier League gekämpft und besonders Jürgen Klopp war bis zum Ende ein unfassbarer Herausforderer", fügte er hinzu.

Guardiola setzte sich bei der Wahl gegen Liverpools Jürgen Klopp, Tottenhams Mauricio Pochettino und Wolverhamptons Nuno Espirito Santo durch. Nach Sir Alex Ferguson und Jose Mourinho ist der Spanier der dritte Trainer, der die Auszeichnung zweimal in Serie gewinnen konnte.

"It’s an honour to receive this award"



Back-to-back @BarclaysFooty Manager of the Season awards for Guardiola https://t.co/tO7LJyfhdd pic.twitter.com/ecJIivxKsX