Premier League: Frank Lampard mit Beleidigung in Richtung Jürgen Klopp bei Duell zwischen Liverpool und Chelsea

Das 5:3 zwischen dem und Chelsea bestimmt weiterhin die Schlagzeilen. Nun ist Video-Material aufgetaucht, wie sich die beiden Coaches, Jürgen Klopp und Frank Lampard, ein Wortgefecht lieferten. Lampard wurde dabei sogar ausfällig.

Schon direkt nach dem Spiel hatte sich Lampard über das Verhalten der Reds echauffiert und diese als "arrogant" bezeichnet. Sauer stieß ihm dagegen das vermeintliche Foulspiel vor dem 2:0 der Reds auf. "Für mich war es kein Foul", kritisierte Lampard die Entscheidung.

Die gleiche Szene sorgte schon während des Spiels für Wirbel, Lampard und Klopp lieferten sich deswegen ein hitziges Wortgefecht. "Das ist kein verdammtes Foul", beschwerte sich Lampard, während Klopp versuchte, den Blues-Trainer zu beruhigen.

Das gefiel diesem aber überhaupt nicht. "Ich habe nicht dich gefragt", keifte Lampard in die Richtung von Klopp. "Fuck off. Ihr könnt später eure Party haben und euch dann daneben benehmen."

Nach dem Spiel wurde Lampard wegen des Wortgefechts befragt, der frühere Mittelfeld-Star gab sich da aber bereits versöhnlich. "Ich habe kein Problem mit Jürgen Klopp, er hat das Team trainiert und es ist fantastisch."

Auf der Pressekonferenz am Freitag sendete Lampard zudem eine Entschuldigung in Richtung Liverpool: "Ich hätte ein Bier mit Klopp getrunken, um auf ihren Erfolg anzustoßen", so der 42-Jährige, der betonte: "Was die Sprache betrifft, die ich benutzt habe, bedauere ich es. Im Hinblick auf meine Leidenschaft, mein Team zu verteidigen, aber nicht."

