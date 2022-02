Premier League: FC Chelsea bastelt offenbar an Transferoffensive im Sommer

Im abgelaufenen Winter-Transferfenster hielt sich der FC Chelsea vornehmlich zurück. Das hat offenbar einen Grund: Wie The Athletic berichtet, wollen die Blues im kommenden Sommer eine Transferoffensive starten und mehrere Top-Spieler an die Stamford Bridge lotsen.

Demnach stehen mit Declan Rice (West Ham United, Vertrag bis 2024), Aurelien Tchouameni (AS Monaco, Vertrag bis 2024), Jules Kounde (FC Sevilla, Vertrag bis 2024), Eder Militao (Real Madrid, Vertrag bis 2025) und Ousmane Dembele (FC Barcelona, Vertrag bis 2022) gleich mehrere Hochkaräter auf der Wunschliste von Chelsea-Trainer Thomas Tuchel.

Chelsea: Dembele und Tuchel wiedervereint?

Vor allem an Dembele, mit dem der 48-Jährige schon in Dortmund zusammengearbeitet hatte, soll Berichten der vergangenen Tage zufolge das Interesse groß sein. Kurz vor Schließung des Transferfensters hatte es Gerüchte über eine mögliche Reunion von Dembele und dessen ehemaligen BVB-Coach Tuchel gegeben.

Barcelonas Präsident Joan Laporta bestätigte zuletzt, dass ein Kontakt in die Premier League bestand und man von einem Winter-Wechsel nicht weit entfernt war: "Es wurden verschiedene Lösungen vorgeschlagen, die letzte hängt davon ab, ob der Spieler sie akzeptiert, nämlich zu einem englischen Verein zu gehen", so der Barca-Präsident. Dembele habe sich zudem bereits für einen Verein im Sommer entschieden.

Im Gegensatz zu Dembele, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und dementsprechend ablösefrei zu haben wäre, müssten die Blues bei den anderen Spielern tiefer in die Tasche greifen. Dennoch, so der Bericht, möchte Tuchel mindestens zwei Spieler für die Startelf verpflichten.

FC Chelsea verliert wohl Christensen und Rüdiger

Vor allem defensiv müsste nachgerüstet werden. Die Verträge der beiden Innenverteidiger Antonio Rüdiger und Andreas Christensen laufen aus, bei beiden sieht es derzeit eher nach einem Abschied aus. Beim FC Bayern gehören die beiden Defensiv-Spezialisten zum Kreis der Kandidaten auf die Nachfolge von Niklas Süle. Bei Rüdiger gab es zudem immer wieder Spekulationen um einen Wechsel zu Real Madrid.

Insbesondere Kounde wurde in der Vergangenheit mehrfach mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Ein Transfer scheiterte zuletzt angeblich an den zu hohen Forderungen von Sevilla.