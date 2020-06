Premier League: Zwei weitere Coronafälle vor Restart - Norwich betroffen

Der deutsche Teammanager Daniel Farke hat beim englischen Erstligisten kurz vor dem Restart einen Coronafall zu beklagen. Ein Spieler des Tabellenletzten der Premier League gehört zu den beiden positiv getesteten Personen der achten Testrunde. Dies bestätigte der Verein am Samstagabend, ohne dabei nähere Angaben zu dessen Identität zu machen.

Gemäß dem Hygieneprotokoll der Premier League muss sich der Profi ebenso wie der nicht näher benannte zweite Coronafall nun in eine siebentägige Quarantäne begeben, ehe er erneut auf COVID-19 getestet wird. Damit wird der Spieler den Kanarienvögeln beim Restart am Freitag gegen den um den ehemaligen Bundesligatrainer Ralph Hasenhüttl in jedem Fall fehlen.

Norwich City can confirm that one of its players has returned a positive test result following the recent round of COVID-19 testing



In line with the Premier League’s protocols, the player will now self-isolate for a period of seven days before being tested again at a later date