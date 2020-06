Premier League: Chelseas Pedro vor Transfer zur AS Rom - Abschied bereits vor Saisonende?

Pedro wird Chelsea verlassen und wohl zur AS Rom in die Serie A wechseln. Ob er bis zum Saisonende weiterhin für die Blues spielen wird, ist offen.

Pedro wechselt nach Informationen von Goal und SPOX zur in die . Der 32-jährige Offensivspieler hat sich mit dem italienischen Verein auf einen Transfer geeinigt - und könnte Chelsea wegen seines auslaufenden Vertrags im Juli nicht mehr zur Verfügung stehen.

Pedro wird bei der Roma einen Vertrag bis 2022 unterschreiben, der die Option beinhaltet, das Arbeitspapier um eine weitere Saison zu verlängern. Zuvor hatte bereits The Athletic berichtet, dass Pedro eine Ausweitung seines Ende Juni auslaufenden Vertrags abgelehnt habe, um den Transfer zur Roma nicht zu gefährden.

Bleibt Roma-Transferziel Pedro bis zum Saisonende bei Chelsea?

In den letzten Monaten war der ehemalige Spieler des auch mit , und Inter Miami in Verbindung gebracht worden. In mehreren Gesprächen mit Roma-Trainer Paulo Fonseca konnte Pedro aber von einem Transfer in die Serie A überzeugt werden.

In den ersten drei Spielen nach dem Neustart der Premier League kann Pedro von Chelsea-Trainer Frank Lampard gegen Aston Villa, und in den Kader berufen werden. Zwar möchte der englische Verein Pedro auch für die verbleibenden sieben Ligaspiele behalten, ab dem 1. Juli darf der 32-Jährige den Verein jedoch verlassen.