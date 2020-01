Premier League: Aston Villa leiht Ex-Bayern-Keeper Pepe Reina von Milan aus

Torwart-Routinier Pepe Reina wechselt auf Leihbasis vom AC Milan zu Aston Villa in die Premier League. Das gab der Premier-League-Aufsteiger am Montagabend bekannt.

We are delighted to confirm the arrival of vastly experienced goalkeeper @PReina25 on loan until the end of the season. 🙌#BienvenidoPepe #AVFC @eToro