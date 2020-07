Premier League: Insider verrät, warum Adama Traore seine Arme vor Spielen mit Babyöl einschmiert

Ein Insider hat verraten, warum Adama Traore von den Wolverhampton Wanderers seine Arme vor Spielen regelmäßig mit Babyöl einschmiert.

Adama Traore von den hatte in den letzten Monaten mehrfach mit einer ausgerenkten Schulter zu kämpfen. Nun hat die medizinische Abteilung des Vereins offenbar eine Lösung gefunden, um den 24-Jährigen vor weiteren Verletzungen zu schützen: Vor den Spielen werden seine Arme mit Babyöl eingeschmiert.

"Es ist etwas, das wir tun mussten, um Adama zu schützen", bestätigte ein Wolves-Insider im Gespräch mit der englischen Sun. "Die Verteidiger sind so besorgt, dass er ihnen mit seinem Tempo entkommt, dass sie an seinem Arm zerren. Das führte dazu, dass die Schulter während der Spiele heraussprang."

Durch Babyöl soll Traore für die Gegner schwerer zu packen sein

Beim 2:0 gegen hatten einige Fans beobachtet, wie Vereinsmitarbeiter vor der Begegnung und auch in der Pause die Arme von Traore einölten. "Das Einschmieren seiner Arme erschwert es den Gegnern, ihn zu packen, und soll helfen, weiteren Schaden zu verhindern", erklärte der Insider den Gedanken dahinter.

Die für Traore schmerzhaften Verteidigungsstrategien konnten ihn in der laufenden Saison trotzdem nicht stoppen: In 51 Spielen für die Wolves kommt der Offensivspieler bislang auf sechs Tore und zwölf Vorlagen. Neben dem FC Liverpool und Manchester City wird Traore deshalb auch mit dem FC Barcelona und Juventus Turin in Verbindung gebracht.