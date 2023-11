Mega-Prämie: FC Barcelona ködert Spieler mit viel Geld für ungeliebtes Testspiel

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen fliegt Barcelona noch einmal zu einem Test. Die Spieler wollten eigentlich nicht, sind nun aber geködert worden.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona bietet angeblich eine Prämie in Höhe von 100.000 Euro pro Spieler, damit das Team kurz vor Weihnachten einen Test in den USA bestreiten kann. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Barça hat für den 21. Dezember ein Freundschaftsspiel in Dallas (USA) vereinbart. Gegner ist der mexikanische Spitzenklub Club América. Die Partie wird direkt nach dem letzten Liga-Spiel der Katalanen vor der Weihnachtspause ausgetragen, das am 20. Dezember gegen Almería stattfindet.

Dem Bericht zufolge waren die Barça-Profis überhaupt nicht begeistert von dem Trip, der sie nach zehn Stunden Flugzeit sofort wieder auf en Platz schickt. Außerdem verkürzt sich durch die Testspielreise ihre Erholungszeit über die Feiertage.

Deswegen habe sich der Kader gegen die Reise ausgesprochen, doch nun habe der Verein reagiert und den Spielern die Zusatzschicht mit einer hohen Prämie schmackhaft gemacht.

Für den Klub springen nach Angaben der Sport vier Millionen Euro Antrittsgage heraus.