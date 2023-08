Portugiesischer Abräumer zum FC Bayern? FCB soll Angebot für João Palhinha abgegeben haben

Die Suche nach einem Sechser ist beim FCB womöglich noch nicht abgeschlossen. Kommt ein Portugiese nach München?

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern soll konkretes Interesse an einem Transfer des portugiesischen Nationalspielers João Palhinha vom FC Fulham zeigen. Die Bild berichtet, dass der FCB ein Angebot für den 28-Jährigen Abräumer abgegeben habe, um ihn noch in diesem Sommer in die Bundesliga zu holen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Frage, ob die Münchener noch einen neuen Spieler für das defensive Mittelfeld verpflichten, zieht sich seit Wochen durch die Transfergerüchte. Trainer Thomas Tuchel formulierte seinen Wunsch nach einem defensiv orientierten Sechser öffentlich. Nachdem um das Thema etwas Ruhe eingekehrt war, tauchten in den vergangenen Tagen neue Spekulationen, unter anderem um Manchester Uniteds Scott McTominay, auf.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Palhinha wurde in der Sporting-Akademie ausgebildet und schaffte dort nach Ausleihgeschäften zu Belenenses und Braga 2020 den Sprung in den Profikader. 2022 wechselte der Rechtsfuß für 20 Millionen Euro Ablöse nach Fulham. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2027.

In den vergangenen Monaten wurde Palhinha auch beim FC Liverpool und beim FC Barcelona als Neuzugang gehandelt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für die Cottagers absolvierte der WM-Teilnehmer (21 Länderspiele für Portugal) bislang 42 Einsätze, in denen er 5 Tore erzielte.