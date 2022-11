Portugiesische Nationalhymne: Text, Entstehung, Melodie - Alle Infos zur "A Portugesa"

Hier findet ihr alle Informationen zur portugiesischen Nationalhymne "A Portugesa", die bei der WM 2022 vor den Spielen Portugals erklingen wird.

Vor jedem Länderspiel der portugiesischen Nationalmannschaft stimmen Fans und Spieler "A Portugesa" an, die portugiesische Nationalhymne. So auch vor den Partien bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Doch was steckt eigentlich hinter dieser Hymne? Wann ist das Lied entstanden, und was wird dabei gesungen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um die portugiesische Nationalhymne: Den kompletten Liedtext im Original und in deutscher Übersetzung, die Entstehung und den Komponisten der Melodie.

Portugiesische Nationalhymne: Text, Strophen und Übersetzung

Die portugiesische Nationalhymne besteht im Original aus drei Strophen und einem Refrain.

"A Portugesa" - Der Liedtext der portugiesischen Hymne im Original

Erste Strophe

Heróis do mar, nobre povo,



Nação valente e imortal,



Levantai hoje de novo



O esplendor de Portugal!



Entre as brumas da memória,



Ó Pátria, sente-se a voz



Dos teus egrégios avós,



Que há-de guiar-te à vitória!

Refrain

Às armas, às armas!

Sobre a terra, sobre o mar,

Às armas, às armas!

Pela Pátria lutar!

Contra os canhões marchar, marchar!

Zweite Strophe

Desfralda a invicta Bandeira,

À luz viva do teu céu!

Brade a Europa à terra inteira:

Portugal não pereceu!

Beija o solo teu jucundo

O Oceano, a rugir d’amor,

E teu braço vencedor

Deu mundos novos ao Mundo!

Dritte Strophe

Saudai o Sol que desponta

Sobre um ridente porvir;

Seja o eco de uma afronta

O sinal do ressurgir.

Raios dessa aurora forte

São como beijos de mãe,

Que nos guardam, nos sustêm,

Contra as injúrias da sorte.

"A Portugesa": Der Liedtext der portugiesischen Hymne in deutscher Übersetzung

Erste Strophe

Helden der See, edles Volk,

Tapfere und unsterbliche Nation,

Erhebet heute von neuem,



Die Pracht von Portugal!

Aus den Nebeln der Erinnerung,

O Vaterland, fühlt man die Stimme

Deiner ehrwürdigen Ahnen,

Die Dich zum Siege führen wird!

Refrain

Zu den Waffen, zu den Waffen!

Über Land, über See,

Zu den Waffen, zu den Waffen!

Für das Vaterland kämpfen!

Gegen die Kanonen marschieren, marschieren!

Zweite Strophe

Entfalte die unbesiegte Flagge

Im hellen Licht Deines Himmels!

Rufe es Europa, der ganzen Welt zu:

Portugal verstarb nicht!

Es küsst den Boden, Deinen heiteren,



Der Ozean, von Liebe tosend,

Und Dein siegreicher Arm

Schenkte der Welt neue Welten!

Dritte Strophe

Grüßet die Sonne, die aufgeht

Über einer lachenden Zukunft;

Sei das Echo einer Beleidigung

Das Signal der Wiederkehr.

Die Strahlen jener kräftigen Dämmerung

Sind wie Küsse einer Mutter,

Die uns schützen, uns stützen,

Gegen die Beleidigungen des Schicksals.

Portugal, Nationalhymne: Entstehung, Komponist, Melodie von "A Portugesa"

Wie man dem Text der Hymne entnehmen kann, ist "A Portugesa" sehr patriotisch angehaucht. Das liegt daran, dass die Hymne in den Jahren 1890/91 entstand, inmitten der starken nationalistischen Entwicklung in Portugal.

Alfredo Keil komponierte die Hymne, sein Freund Henrique Lopes de Mendonça schrieb daraufhin den Text für das Stück. Seit 1910 ist "A Portugesa" die Nationalhymne Portugals und löste die "Hymno da Carta", komponiert vom portugiesischen König Peter I., ab.