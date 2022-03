Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Türkei? Das WM-Play-off-Duell live im TV und LIVE-STREAM

In der WM-Qualifikation kommen die Tage der Entscheidung: Die letzten europäischen Teilnehmer werden in wenigen Tagen feststehen. Am Donnerstag findet bereits ein sehr wichtiges Spiel statt: Portugal trifft auf die Türkei, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Drei Plätze sind in der WM-Qualifikation noch frei, zwölf Mannschaften wollten ursprünglich darum spielen. Der Krieg in der Ukraine hat allerdings auch im Fußball Auswirkungen, weshalb die Ukraine nicht spielen kann und Russland nicht spielen darf.

Für Portugal und die Türkei macht das alles keinen Unterschied: Es gibt zwei Halbfinals (Portugal vs. Türkei und Italien vs. Nordmazedonien), die Gewinner dieser beiden Begegnungen spielen am Dienstag um das WM-Ticket.

Portugal gegen die Türkei: Am Donnerstag geht es für die beiden Nationalmannschaften um alles! GOAL erklärt, wer das Qualifikationsspiel im TV und LIVE-STREAM zeigt!

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Türkei am Donnerstag live? Die WM-Qualifikation im Überblick

Begegnung Portugal vs. Türkei (hier im LIVE-STREAM) Wettbewerb WM-Qualifikation, Halbfinale UEFA Datum Donnerstag | 24. März 2022 Anpfiff 20.45 Uhr Ort Estadio de Dragao | Porto | Portugal Bilanz (Sechs Spiele) Fünf Siege Portugal Ein Sieg Türkei

Getty/GOAL

Wer zeigt / überträgt die WM-Qualifikation? So wird Portugal vs. Türkei im TV gezeigt

Portugal, Italien, Nordmazedonien, Türkei: Nur eine dieser vier Nationen darf zur WM - das Favoritensterben beginnt also bereits schon vor der WM-Endrunde! Mit Portugal und Italien sind die beiden letzten Europameister im gleichen Qualifikationsweg, und natürlich wollen auch Nordmazedonien und die Türkei ein Wörtchen mitreden.

Wer am Donnerstag gewinnt, der spielt am kommenden Dienstag gegen den Gewinner der Parallelbegegnung. Eine Niederlage und der WM-Traum ist ausgeträumt, wobei Portugal in diesem Mini-Turnier einen leichten Vorteil hat: Alle Spiele finden in dem iberischen Land statt.

Kostenlose Übertragung? So seht Ihr Portugal vs. Türkei

Logisch, dass viele Zuschauer:innen das spannende Duell zwischen Portugal und der Türkei sehen wollen - aber wie wird die Partie live gezeigt? Das Wirrwarr an Fernsehsendern und Streamingdiensten ist mittlerweile komplett, wir erklären ganz einfach, wie man das Spiel am Donnerstag sehen kann.

Zur Übertragung gibt es gute und schlechte Nachrichten, logischerweise fangen wir mit den schlechten an: Kein Fernsehsender im Free-TV zeigt am Donnerstag die WM-Qualifikation! Das Erste, ZDF, Sport1, Eurosport, Pro7, RTL - keiner dieser Sender ist im Einsatz, wenn es um die WM-Quali zwischen Portugal und der Türkei geht.

DAZN überträgt die WM-Qualifikation: Portugal vs. Türkei im TV und LIVE-STREAM

Das sind zwar keine guten Neuigkeiten, jetzt kommen wir aber zu den positiven Punkten: DAZN zeigt das Spiel zwischen Portugal und der Türkei im TV und LIVE-STREAM! Der Streamingdienst überträgt fast alle Länderspiele von europäischen Nationalmannschaften und ist auch am Donnerstag im Einsatz!

Der Streamingdienst zeigt das Spiel dabei auch im Fernsehen: Seiz dem vergangenen Jahr gibt es DAZN 1 und DAZN 2, zwei Fernsehsender, die man über die TV-Anbieter Sky und Vodafone dazubuchen kann! Auch ohne Fernseher zuhause kann man die Begegnung natürlich sehen, dazu kommen wir im weiteren Verlauf des Artikels.

Portugal empfängt die Türkei: So zeigt DAZN die WM-Qualifkation

Begegnung : Portugal vs. Türkei

: Portugal vs. Türkei Sender :

: DAZN 2



DAZN im LIVE-STREAM

Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Sascha Bigalke

Die Konferenz auf DAZN: So wird die WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM gezeigt

Begegnungen :

: Portugal vs. Türkei



Italien vs. Nordmazedonien



Schweden vs. Tschechien



Wales vs. Österreich

Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Anpfiff : 20.25 Uhr

: 20.25 Uhr Moderator : Jan Lüdeke

: Jan Lüdeke Experte: Sascha Bigalke

Getty

Wer zeigt / überträgt am Donnerstag die WM-Qualifikation: So wird Portugal vs. Türkei übertragen

Wie wir in den vorangegangenen Abschnitten erklärt haben, strahlt DAZN das Qualifikationsspiel zwischen Portugal und der Türkei exklusiv aus, und das sogar im TV. Auch Fans ohne Fernseher zuhause müssen keine Angst haben, dass das Spiel nicht zu sehen ist: Wir schauen auf die Übertragung im LIVE-STREAM.

WM-Quali live: Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Türkei im LIVE-STREAM?

DAZN ist nämlich ungemein benutzerfreundlich. Ihr habt eine Menge Methoden, wie ihr den LIVE-STREAM ans Laufen bekommen könnt. Egal ob mit der kostenlosen App auf dem Smart-TV, Handy, dem Tablet oder der Spielekonsole oder aber über die Website (dazn.com) im Browser für PC und Laptop - irgendwie findet man eine Möglichkeit, den Streamingdienst einzurichten!

Nicht nur das Einzelspiel ist dort am Donnerstag zu sehen, auch die Konferenz mit unter anderem Italien, Schweden und Österreich wird live auf der Plattform übertragen. Doch das Programm hört an dieser Stelle noch lange nicht auf: Champions League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Nations League und vieles mehr beim Fußball sprechen schon eine deutliche Sprache.

DAZN zeigt die Qualifikation für die WM in Katar: So seht ihr Portugal gegen die Türkei

Und auch außerhalb des globalen Fußballs macht DAZN seine Zuschauer:innen glücklich: NBA (Basketball), NFL (American Football), Leichtathletik, Radsport, Motorsport, E-Sports, Tennis, Darts, Wintersport, Schwimmen - Ihr habt die Qual der Wahl und keinen Zeitdruck: Die allermeisten Sachen sind nämlich auch im Re-LIVE zu sehen!

Und die Kirsche auf der riesigen Sahnetorte: DAZN hat mit gewissen Fernsehsendern Deals gemacht, wodurch das Programm von Eurosport 1, Eurosport 2, NBA TV, NFL Network und Sportdigital rund um die Uhr auf der Plattform zu sehen ist - kostenlos! Apropos Geld: In der folgenden Aufzählung seht ihr die drei Preismodelle.

Portugal vs. Türkei LIVE: So günstig ist der Streamingdienst DAZN aktuell

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

DAZN und die kostenlosen Apps: So kann man Portugal vs. Türkei am Donnerstag live sehen

Wer überträgt die WM-Qualifikation? Die Aufstellungen von Portugal und der Türkei

Die Aufstellungen in der WM-Qualifikation werden etwa eine Stunde von Anpfiff veröffentlicht, wir tragen diese natürlich hier ein. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Türkei live? Die Übertragung der WM-Qualifikation im Überblick

TV DAZN 1 / 2 DAZN via Smart-TV LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL Highlights DAZN / YouTube