Portugal: Roberto Martínez wird offenbar neuer Nationaltrainer

Portugal richtet sich nach der WM in Katar neu aus. Nun wurde offenbar ein Nachfolger für Ex-Nationaltrainer Fernando Santos gefunden.

WAS IST PASSIERT? Portugal ist auf der Suche nach einem neuen Nationaltrainer offenbar fündig geworden. Wie The Athletic berichtet, gibt es eine mündliche Einigung mit Belgiens ehemaligem Chefanweiser Roberto Martínez.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Portugiesen trennten sich nach dem Aus im Viertelfinale gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft in Katar von ihrem langjährigen Trainer Fernando Santos. Seitdem läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren.

WIE GEHT ES WEITER? Martínez, der von 2016 bis zum Vorrunden-Aus bei der WM 2022 für die belgische Auswahl verantwortlich war, trat nach dem enttäuschenden Abschneiden in Katar zurück. Seitdem zeigten einige Klubs und Verbände Interesse am 29-jährigen Spanier, Portugal scheint nun das Rennen zu machen und Martínez könnte schon in den nächsten Tagen vorgestellt werden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Insgesamt 79-mal stand Martínez bei Belgien an der Seitenlinie und kann dabei einen Punkteschnitt von 2,29 vorweisen. Größter Erfolg während seiner Amtszeit war der dritte Platz bei der WM 2018.

