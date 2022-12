Portugal: Drohte Cristiano Ronaldo mit Abreise von der WM? Verband reagiert

Gegen die Schweiz war Cristiano Ronaldo nur auf der Bank Portugals. Dachte der Angreifer deshalb sogar über eine Abreise von der WM nach?

WAS IST PASSIERT? Portugals Superstar Cristiano Ronaldo soll Trainer Fernando Santos angeblich mit Abreise von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gedroht haben, als er von seinem Bankplatz im Achtelfinale gegen die Schweiz erfuhr. Das berichtete Record.

Mittlerweile hat der portugiesische Verband auf die Meldung reagiert und in einem Statement klargestellt, dass Ronaldo "zu keiner Zeit gedroht hat, Katar und die Nationalmannschaft zu verlassen".

WAS IST DER HINTERGRUND? Santos soll den 37-Jährigen in einem persönlichen Gespräch über die Jokerrolle am vergangenen Dienstag informiert haben. Dabei kochten die Gemüter - vor allem bei Ronaldo - offenbar hoch und der Angreifer dachte dem Bericht zufolge darüber nach, freiwillig die Heimreise anzutreten, sollte der Coach ihn tatsächlich auf die Bank setzen.

Nach dem Gespräch beruhigte sich Ronaldo aber, ging noch einmal in sich und entschied sich bekanntermaßen dafür, weiter Teil des Teams zu bleiben. Gegen die Schweiz wurde er dann nach 74 Minuten beim Stand von 5:1 eingewechselt.

WAS WURDE GESAGT? "Ronaldo und ich verwechseln nie den menschlichen und persönlichen Aspekt mit der Beziehung zwischen Trainer und Spieler. Er ist ein sehr wichtiger Spieler in der Mannschaft", sagte Santos im Anschluss.

WIE GEHT ES WEITER? Dass Ronaldo im Viertelfinale gegen Marokko wieder in die Startformation rückt, darf jedoch angezweifelt werden, denn sein Ersatz Gonçalo Ramos glänzte gegen die Eidgenossen mit drei Toren und einer Vorlage.

