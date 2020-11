Polen vs. Niederlande: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen - alles rund um die Übertragung der Nations League

Am letzten Gruppenspieltag der Nations League empfängt Polen die Niederlande. Goal zeigt, wo die Partie im TV oder LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Gruppe 1 der Liga A in der steht die Entscheidung an! Der Tabellendritte empfängt die , die aktuell auf dem zweiten Platz rangiert. Anpfiff der Begegnung am sechsten und damit letzten Spieltag ist am Mittwoch, den 18. November, um 20.45 Uhr.

Vor dem fünften Spieltag am Sonntagabend führte Polen die Gruppe noch an. Durch die Niederlage gegen und den gleichzeitigen Sieg der Niederländer gegen Bosnien-Herzegowina rutschte man sogar auf Rang drei ab.

Folglich ist die Gruppe vor dem abschließenden Spieltag komplett offen. Eines ist klar: Die Polen brauchen einen Sieg, um eine Runde weiterzukommen. Gewinnt man gegen die Elftal und Italien verliert sein letztes Spiel, ist sogar Platz eins noch drin.

Zwischen Polen und Niederlande fällt die Entscheidung in der Nations League! Goal fasst in diesem Artikel zusammen, wie das Spiel im TV oder LIVE-STREAM übertragen wird.

Polen gegen Niederlande: Das Spiel der Nations League im Überblick

Begegnung : Polen vs. Niederlande

: Polen vs. Niederlande Wettbewerb : Nations League

: Nations League Spieltag : 6. Spieltag

: 6. Spieltag Anstoß: 20.45 Uhr

Polen gegen Niederlande: Die Nations League LIVE im TV sehen

Wer sich für Spiele der Nations League interessiert, wird bezüglich einer TV-Übertragung in den meisten Fällen enttäuscht. Lediglich die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft finden sich regelmäßig im Free-TV. Doch wie sieht es für die Begegnung Polen gegen Niederlande aus?

Nations League LIVE im TV: Wird Polen gegen Niederlande übertragen?

Für die Fans beider Mannschaften gibt es schlechte Nachrichten: Polen gegen die Niederlande in der Nations League wird in nicht im TV übertragen.

Die Übertragungsrechte für das entscheidende Duell der Gruppe liegen beim Streamingdienst DAZN. Doch dank DAZN müsst Ihr nicht auf eine Übertragung auf eurem TV-Gerät verzichten.

Polen gegen Niederlande kostenlos am TV sehen: So verfolgt ihr die Nations League auf dem Smart-TV

Via DAZN könnt Ihr das Spiel sogar kostenlos sehen! Mit der kostenfreien DAZN-App für euren Smart TV - auch auf der Spielekonsole oder dem Fire-TV-Stick kann die App heruntergeladen werden - und einem gültigen Abonnement könnt Ihr Polen gegen Niederlande auf der Couch genießen.

Wie das Abonnement (kostenlos) abgeschlossen werden kann, erklären wir in den nächsten Abschnitten.



Quelle: Getty Images

Polen gegen Niederlande: Die LIVE-Übertragung der Nations League durch DAZN

Plattform : DAZN

: DAZN Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Beginn der Übertragung: Wenige Minuten vor Anstoß

Wenige Minuten vor Anstoß Kommentar: David Ploch

Polen gegen Niederlande im LIVE-STREAM: So wird die Nations League übertragen

DAZN besitzt in Deutschland viele Übertragungsrechte in diversen Sportarten. Auch an der Nations League besitzt der Streamingdienst aus Ismaning zahlreiche Rechte - unter anderem für Polen gegen die Niederlande!

Polen gegen Niederlande kostenlos verfolgen? Der DAZN-Gratismonat macht's möglich

Der kostenlose Probemonat von DAZN ist für Fans die perfekte Möglichkeit, den Dienst zu testen. Jeder Neukunde kann sämtliche Übertragungen von DAZN vier Wochen lang gratis genießen, ehe man sich entscheiden muss, ob man ein kostenpflichtiges Abo eingehen will.

Wenn Ihr euch jetzt neu anmeldet, könnt Ihr nicht nur Polen gegen Niederlande verfolgen, Ihr seht auf DAZN in den nächsten vier Wochen auch die , , die und viele weitere europäischen Top-Ligen. Doch bei DAZN gibt es nicht nur Fußball, auch die NFL, deren Saison sich in vollem Gange befindet, gehört beispielsweise zum Programm.

Wer DAZN also auch nach dem Gratismonat nutzen will, hat zwei Möglichkeiten: Monatlich kostet der Dienst 11,99 Euro. Entscheidet Ihr euch für diese Variante, könnt Ihr nach jedem Monat neu entscheiden, ob gekündigt werden soll oder nicht. Mit dem Jahresabo senkt sich der Preis auf knapp 10 Euro im Monat, dieses kostet für ein Jahr 119,99 Euro.



Quelle: Getty Images

Polen gegen Niederlande: Die Highlights der Nations League

Wer am Mittwochabend ein anderes Spiel verfolgen will und nur die Highlights von Polen gegen Niederlande sehen will, ist bei DAZN ebenfalls an der richtigen Adresse!

Eine Zusammenfassung der Nations-League-Partie gibt es dort bereits wenige Minuten nach Abpfiff. Voraussetzung ist allerdings ein Abonnement bei DAZN. Auch die Möglichkeit, Polen gegen Niederlande im Re-Live zu sehen, bietet Euch die Plattform.

Polen gegen Niederlande in der Nations League: So verfolgt Ihr das Spiel im LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel nicht im LIVE-STREAM verfolgen, wollt aber auch nicht auf die Highlights warten? Dann bietet Goal die perfekte Alternative: Den LIVE-TICKER zu Polen gegen Niederlande!

Mit diesem verpasst Ihr keine wichtige Aktion! Jedes Tor, jede Chance und jede Karte wird genau beschrieben und mit Hintergrundwissen belegt. Klickt Euch rein!

⏰ RESULTS ⏰



🤔 Which players impressed you on Sunday?#NationsLeague pic.twitter.com/qcwzzSUNSJ — UEFA Nations League (@EURO2020) November 15, 2020

Polen gegen Niederlande: Die Aufstellungen der Nations League

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.