Polen vs. Saudi-Arabien, WM heute live: Wer überträgt das Spiel?

Im zweiten Gruppenspiel trifft Polen auf Saudi-Arabien. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier zum Nachlesen.

Heute Nachmittag (26. November 2022) um 14 Uhr treffen Polen und Saudi-Arabien bei der WM in Katar aufeinander. Die Partie findet im Education-City-Stadion in Al-Rayyan statt.

Beide Teams kämpfen immer noch um das Weiterkommen in ihrer Gruppe. Bei den Polen geht dabei natürlich Superstar und Kapitän Robert Lewandowski voran. Saudi-Arabien gilt auch bei dieser WM wieder als krasser Außenseiter. Unterschätzen wird das Team von Trainer Czesław Michniewicz die Mannschaft aber sicher nicht. Bei der letzten WM war für Saudi-Arabien bereits nach der Vorrunde Schluss. Wie weit die Reise für beide Mannschaften dieses Jahr geht, bleibt abzuwarten.

GOAL liefert Euch alle Infos, die Ihr benötigt, um das heutige Spiel im TV und LIVE-STREAM verfolgen zu können.

Polen vs. Saudi-Arabien, WM heute live: Die Spieldaten im Überblick

Begegnung Polen vs. Saudi-Arabien Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 26. November - 14 Uhr Spielort Education-City-Stadion (Al-Rayyan)

Polen vs. Saudi-Arabien, WM heute live: Die Übertragung im TV

Wenn Ihr Euch dafür interessiert, wo die Partie Polen vs. Saudi-Arabien im TV übertragen wird, dann seid Ihr hier genau richtig. Wo Ihr die TV-Übertragung des Spiels sehen könnt, erklären wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Polen vs. Saudi-Arabien, WM heute live: Die Übertragung bei der ARD

Die Übertragung des heutigen WM-Spieltages beginnt bei der ARD um 13 Uhr. Dort wird dann erst einmal die Zusammenfassung der Partie Tunesien vs. Australien gezeigt. Dieses Spiel gehört nämlich zu den 16 Begegnungen, die exklusiv nur beim Pay-TV-Sender MagentaTV zu sehen sind.

Moderiert wird dabei von Julia Scharf, die Thomas Broich als Gast mit im Studio hat. Nach der Spielzusammenfassung beginnt dann auch gleich die Vorberichterstattung zum Spiel Polen vs. Saudi-Arabien. Wie schon erwähnt, wird dieses dann um 14 Uhr angepfiffen. Als Kommentator könnt Ihr Florian Naß hören.

Polen vs. Saudi-Arabien, WM heute live: Das Spiel bei MagentaTV sehen

MagentaTV heißt der Bezahlsender, der als einziger alle Spiele der WM überträgt. Insgesamt werden 64 Partien gespielt, davon sind dann allerdings nur 48 im Free-TV zu sehen.

Wer also wirklich jedes Spiel sehen möchte, der muss auf den Pay-TV-Sender ausweichen. Ganz kostenlos könnt Ihr dort aber nicht zusehen. In den ersten sieben Monate werden zwar keine Zahlungen fällig, wenn Ihr Euch für das aktuelle Angebot von MagentaTV entscheidet. Danach müsst Ihr aber zehn Euro monatlich bezahlen.

Dafür gibt es dann neben der WM aber noch einiges mehr zu sehen. Was genau ineinem MagentaTV-Abo enthalten ist, könnt Ihr hier nachlesen.

Polen vs. Saudi-Arabien, WM heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung gibt es auch die Möglichkeit, die Partie im LIVE-STREAM zu sehen. Dafür stehen Euch ebenfalls wieder zwei Optionen offen.

Polen vs. Saudi-Arabien, WM heute live: Der LIVE-STREAM der ARD

Die ARD zeigt natürlich parallel zur TV-Übertragung auch einen LIVE-STREAM auf der hauseigenen Website. Um jetzt darauf zugreifen zu können, müsst Ihr nur auf diesen Link klicken.

Dann könnt Ihr ab 14 Uhr dort das ganze Spiel sehen. Was Ihr braucht, ist ein internetfähiges Gerät, ein Abo oder Ähnliches ist nicht nötig.

Polen vs. Saudi-Arabien, WM heute live: Der LIVE-STREAM bei MagentaTV

Auch der Pay-TV-Sender MagentaTV hat einen LIVE-STREAM im Angebot. Diesen könnt Ihr auch auf der MagentaTV-Website finden. Meldet Euch einfach mit euren Zugangsdaten dort an.

Wer allerdings noch kein Abonnement beim Bezahlsender hat, der muss noch ein solches abschließen, bevor er per STREAM zusehen kann. Ohne Abo könnt Ihr weder die TV-Übertragung noch den LIVE-STREAM bei MagentaTV sehen. Den Link zur Anmeldung gibt es hier noch einmal.

Polen vs. Saudi-Arabien, WM heute live: Mit dem LIVE-TICKER von GOAL up-to-date bleiben

Wer heute Nachmittag noch nicht live zusehen kann, der kann sich über den LIVE-TICKER von GOAL freuen. Denn dort werdet Ihr sofort informiert, wenn ein Tor fällt, eine Auswechslung vorgenommen wird oder es zu einer Verletzung kommt.

So bleibt Ihr also auch von unterwegs aus immer auf dem Laufenden, was Spielstand und Co. angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Polen vs. Saudi-Arabien, WM heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Polen: Szczesny - Bereszynski, Glik, Kiwior - Cash, Frankowski, Krychowiak, Bielik, Zielinski - Lewandowski, Milik

Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Burayk - Al-Najei, Al-Malki, Kanno, S. Al-Dawsari - Al-Buraikan, Al-Shehri