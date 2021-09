Polen vs. Albanien: Die WM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM

Der vierte Spieltag der WM-Quali steht an. In Gruppe I duellieren sich Polen und Albanien. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Polen möchte nach der enttäuschenden Europameisterschaft wieder angreifen. In Gruppe I der Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 liegt die Mannschaft rund um Superstar Robert Lewandowski aktuell auf dem vierten Platz. Gegen Albanien sollen drei Punkte her. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anpfiff in Warschau.

Der Start in die WM-Quali war alles andere als ideal. Lediglich vier Punkte aus drei Spielen stehen für Polen zu Buche. Albanien hat einen deutlich besseren Start hingelegt, immerhin sechs Punkte aus drei Spielen gesammelt.

Polen vs. Albanien: Der Überblick über das Qualifikationsduell für die WM

Wettbewerb WM-Qualifikation | 4. Spieltag | Gruppe I Begegnung Polen vs. Albanien Anpfiff 2. September - 20.45 Uhr Ort PGE Narodowy (Warschau, Polen)

Polen vs. Albanien: Die Übertragung der WM-Qualifikation heute live im TV

Im klassischen Fernsehen wird die Partie nicht übertragen. Stattdessen könnt Ihr die Begegnung zwischen Polen und Albanien live bei DAZN verfolgen. Die Übertragung beginnt pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr. Um das Duell verfolgen zu können, benötigt Ihr allerdings ein DAZN-Abonnement. Mehr dazu findet Ihr hier.

Polen vs. Albanien: Wird die Partie auch im LIVE-STREAM übertragen?

DAZN bietet die Partie als LIVE-STREAM über das Internet an. Dafür könnt Ihr die App auf Eurem SmartTV, Tablet oder Handy nutzen. Aber auch über den Browser auf Eurem Laptop ist es möglich, das Duell zwischen Polen und Albanien zu verfolgen.

Die Begegnung zwischen Polen und Albanien gibt es bei DAZN im Programm. Daneben könnt Ihr aber auch viele andere Partien der WM-Qualifikation bei DAZN verfolgen. Zum Beispiel das Aufeinandertreffen zwischen EM-Überraschung Ungarn und EM-Finalist England.

Aber Fußball ist nicht der einzige Sport, den es zu sehen gibt. Auch die NFL, NBA oder NHL gibt es im Programm. Darüber hinaus werden auch Darts oder Handball gezeigt.

Diese vielfältige Palette ist allerdings kostenpflichtig. Ihr habt die Option zwischen zwei unterschiedlichen Abonnement-Modellen zu wählen. Das Monatsabo kostet aktuell 14,99 Euro, das jährliche Abonnement liegt einmalig bei 149,99 Euro. Umgerechnet sind das knapp 12,50 Euro monatlich. Das ganze Angebot könnt Ihr mit einem kostenlosen Probemonat testen, den Ihr hier findet.

Polen vs. Albanien heute live im TV und STREAM: Überblick über die Übertragung

Free-TV - Pay-TV DAZN LIVE-STREAM DAZN

Polen vs. Albanien heute live: Die möglichen Aufstellungen

Mögliche Aufstellung Polen:

Szczesny - Bednarek, Glik, Bereszynski - Jozwiak, Zielinski, Krychowiak, Klich, Puchacz - Lewandowski, Swiderski.

Mögliche Aufstellung Albanien:

Selmani - Kumbulla, Djimsiti, Ismajli - Veseli, Bare, Kallaku, Abrashi, Trashi - Manaj, Cikalleshi.