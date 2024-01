Poker um Mittelfeldspieler: Steigt jetzt auch der FC Bayern ein?

Ein schwedischer Youngster ist in aller Munde. Auch die Münchner strecken angeblich ihre Fühler aus.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern könnte offenbar in den Poker um den 17-jährigen Mittelfeldspieler Lucas Bergvall einsteigen. Wie Sky berichtet, wurde der Schwede in den vergangenen Monaten von den Münchnern "regelmäßig gescoutet".

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben dem deutschen Rekordmeister wird auch Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, dem FC Barcelona und Manchester United Interesse an Bergvall nachgesagt.

Der Youngster, der kürzlich für die schwedische A-Nationalmannschaft debütiert hat, steht noch bis Ende des Jahres 2025 in Stockholm bei Djurgardens IF unter Vertrag. Er soll zwischen acht und zehn Millionen Euro kosten.