Pinkeln am Spielfeldrand: Ehemaliger Juventus-Spieler sieht die Rote Karte

Kurioser Platzverweis in Italien: Weil er sich kurz vor seiner Einwechslung noch erleichtert hatte, musste Cristian Bunino vorzeitig unter die Dusche.

WAS IST PASSIERT? Im Spiel der italienischen Serie C zwischen Piacenza und Calcio Lecco (0:0) ist Gäste-Stürmer Cristian Bunino (26) kurz nach seiner Einwechslung mit der Roten Karte vom Platz geflogen. Der Grund: Er hatte kurz zuvor am Rande des Spielfelds uriniert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bunino, der in der Jugend unter anderem für Rekordmeister Juventus auf Torejagd ging, kam in der 73. Minute in die Partie. Unmittelbar vor seiner Hereinnahme verrichtete er allerdings noch seine Notdurft – und zwar in direkter Nähe des Platzes. Der einstige Junioren-Nationalspieler Italiens stellte sich dazu an einen Zaun.

Während die Zuschauer von dem Vorfall zunächst nicht mitbekamen, bemerkte ihn der Linienrichter meldete ihm dem Schiedsrichter. Dieser handelte entsprechend der Regeln und entschied sofort auf Platzverweis.

Getty

WAS WURDE GESAGT? Trainer Luciano Foschi meinte nach Spielschluss gemäß Gazzetta dello Sport: "So sind nun mal die Regeln, und sie müssen angewendet werden. Aber ich hatte gehofft, dass der Schiedsrichter gesunden Menschenverstand walten lässt. Denn er hat niemanden beleidigt, niemand hat es gesehen. Ich hatte auf eine Verwarnung gehofft, aber der Schiedsrichter hat keinen Fehler gemacht. Und Bunino? Auch nicht. Ich glaube, ihm war das nicht einmal klar."