Dänemark-Legende Peter Schmeichel: "Yann Sommer ist einer der meist unterschätzten Torhüter Europas"

Am Wochenende trifft die Schweiz in der EM-Quali auf Dänemark. Im Vorfeld schwärmt Torhüterlegende Peter Schmeichel von Nati-Keeper Yann Sommer.

Der ehemalige dänische Nationalkeeper Peter Schmeichel hat verraten, dass er Yann Sommer von zu den besten Torhütern in Europa zählt. Auch, wenn der Schweizer in der öffentlichen Wahrnehmung etwas unter dem Radar fliege.

"Yann Sommer ist einer der meist unterschätzten Torhüter Europas", sagte Schmeichel im Blick-Interview und ergänzte: "Nicht der Grösste, aber wie der Fussball spielen kann. Nicht viele Torhüter können das."

EM-Quali: Yann Sommer trifft auf Schmeichel-Sohn Kasper

In der laufenden Saison kassierte Sommer mit Gladbach in sieben Spielen sechs Gegentore - ein Wert, der bislang in der einzig vom unterboten wird. Zudem steht die Borussia derzeit an der Spitze der Bundesliga-Tabelle.

Am kommenden Samstag trifft Sommer mit der auf (18 Uhr im LIVE-TICKER), wo er Schmeichels Sohn Kasper im Rahmen der EM-Qualifikation gegenüberstehen wird.