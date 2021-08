Eine Frau hatte es Ex-Liverpool-Stürmer Peter Crouch einst ganz besonders angetan. Das Problem: Sie war bereits mit einem Teamkollegen liiert.

HINTERGRUND

Es war Sommer 2005 und Peter Crouch gerade ganz neu in Liverpool. Für 10,5 Millionen Euro war der damals 24-jährige, 2,01 Meter große Kultstürmer vom FC Southampton zum frischgebackenen Champions-League-Sieger gewechselt. Er wohnte zunächst im Hotel, genauer gesagt im Hope Street Hotel - und dort sah er diese bezaubernde Frau.

"An der Rezeption war ein Mädchen, das so unglaublich gut aussah. Ich konnte gar nicht glauben, dass sie mich die ganze Zeit anlächelte", verriet Crouch, der seine Karriere 2019 beendete, vor einigen Jahren in einer Kolumne für die Daily Mail.

Ganz aufgeregt erzählte der Engländer im nächsten Mannschaftstraining seinen Teamkollegen von der Begegnung. "Ich sagte ihnen: 'Wirklich, sie ist wunderschön. Und ich glaube, ich habe eine Chance.'" Jamie Carragher, Liverpool-Legende und insgesamt 25 Jahre im Verein, ahnte da scheinbar schon etwas.

Peter Crouch: Alonso "hat es ganz entspannt aufgenommen"

Der Abwehrspieler rief ein paar weitere Mannschaftskameraden dazu und ermutigte Crouch, auch ihnen von dieser Frau zu berichten. "Wundervoll. Dunkle Haare, sie sieht spanisch aus. Ich bleibe dran", schwärmte der Angreifer.

Doch die Schmetterlinge im Bauch sollten nicht lange anhalten. Denn wie sich wenig später herausstellte, handelte es sich bei der schönen Frau von der Rezeption um Nagore Aranburu, die damalige Lebensgefährtin und heutige Ehefrau von Xabi Alonso. "Sie arbeitete dort ein wenig, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern", erklärte Crouch.

Der spätere Bayern-Star Alonso, von 2004 bis 2009 in Liverpool, nahm die Sache gelassen. "Er hat es ganz entspannt aufgenommen, und sie auch", erzählte Crouch. "Carra (Jamie Carragher, d. Red.) war aber weniger entspannt."

Dass Crouch von Carragher und Co. mit dieser Geschichte noch jahrelang aufgezogen wurde, ist klar. Doch das Wichtigste: Für alle Beteiligten hatte die Story ein Happy End. Alonso heiratete Nagore Aranburu schließlich im Jahr 2009 und hat mit ihr ebenso drei Kinder wie Crouch mit seiner Frau Abbey Clancy.