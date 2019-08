Bayer Leverkusen: Peter Bosz erwidert Signale für Vertrags-Gespräche

Peter Bosz steht bei Bayer Leverkusen vor seiner Vertragsverlängerung. Der Coach bestätigte, dass für die kommende Woche Gespräche angesetzt sind.

Trainer Peter Bosz vom Bundesligisten hat die Signale für die Aufnahme von Gesprächen zur Vertragsverlängerung erwidert. "Wir haben gesagt, dass wir uns in der kommenden Woche, wenn wir Zeit haben, ruhig hinsetzen und miteinander reden. Und das werde ich gerne machen", sagte der niederländische Fußballlehrer am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) bei .

Sportdirektor Simon Rolfes hatte zuvor im kicker betont: "Das Ziel ist natürlich, dass der Trainer noch länger bei uns bleibt. Beide Seiten sind zufrieden. Das ist eine gute Grundvoraussetzung." Bosz unterstrich, dass er mit der Gesamtentwicklung beim Werksklub ebenfalls zufrieden sei.

Bayer 04 Leverkusen: Peter Bosz geht in sein letztes Vertragsjahr

Der Ex-Coach von hatte am 23. Dezember 2018 die Verantwortung als Chefcoach bei Bayer als Nachfolger von Heiko Herrlich übernommen und die Rheinländer in der vergangenen Saison in die geführt. Sein Kontrakt hat noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2020.