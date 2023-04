Pep Guardiola strich Gerard Piqué beim FC Barcelona aus dem Kader, weil dieser ein T-Shirt getragen hatte

Im T-Shirt in eisiger Kälte? Das sieht Startrainer Pep Guardiola bei seinen Schützlingen offensichtlich gar nicht gern.

WAS IST PASSIERT? Gerard Piqué hat in einer Anekdote aus seiner aktiven Zeit als Profi enthüllt, dass der heutige ManCity-Trainer Pep Guardiola ihn zu gemeinsamen Zeiten beim FC Barcelona hart bestrafte. Grund: Piqué hatte im Winter ein T-Shirt getragen.

WAS WURDE GESAGT? In einem Livestream auf Twitch erinnerte sich der mittlerweile zurückgetretene Piqué: "Einmal war es in Barcelona richtig kalt. Es tauchte ein Foto von mir in kurzen Ärmeln im Schnee auf. Pep sah es und faltete mich ordentlich zusammen. Er gab mir eine Geldstrafe, strich mich für das nächste Spiel aus dem Kader und verdonnerte mich dazu, das Essen für die ganze Mannschaft zu zahlen – weil ich meine Gesundheit gefährdet hatte."

WAS IST DER HINTERGRUND? Guardiola war von 2008 bis 2012 Piques Trainer bei den Blaugrana. Gemeinsam gewannen sie unter anderem zweimal die Champions League und drei spanische Meisterschaften.

Während Guardiola nach einem Engagement beim FC Bayern mittlerweile erfolgreich bei Manchester City arbeitet, lief Piqué noch bis Ende 2022 für Barça auf. Dann beendete der ehemalige Welt- und Europameister seine Laufbahn vorzeitig.

