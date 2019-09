Manchester Citys Trainer Pep Guardiola: Raheem Sterling kann Niveau von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo erreichen

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo spielen in ihrer eigenen Liga. Pep Guardiola glaubt, dass Raheem Sterling auch in jene aufsteigen kann.

Trainer Pep Guardiola von Englands Meister ist der Meinung, dass sein formstarker Stürmer Raheem Sterling eines Tages das Niveau der Superstars Lionel Messi ( ) und Cristiano Ronaldo ( ) erreichen kann. Das Duo sei seinem Angreifer aktuell aber noch einen Schritt voraus, stellte der ehemalige Trainer von Bayern München klar.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Wir werden ihn dabei unterstützen, und natürlich kann er es schaffen", so Guardiola vor dem Duell in der Premier League am Samstag (18.30) mit . "Ich werde ihn nicht dabei bremsen und ihm sagen, er solle nicht daran denken. Ich will es."

Pep Guardiola: Aktuell kann sich niemand mit Messi und CR7 vergleichen

Allerdings seien die Torjäger Ronaldo und Messi "absolute Legenden, mit denen sich niemand vergleich kann. Niemand", so Guardiola.

Er ergänzte: "Aktuell kann sich niemand in all den Klubs dieser Welt mit ihnen vergleich und mit dem, was sie jede einzelne Woche in den letzten zehn Jahren geleistet haben."