"Kein Spieler war besser als Bernardo Silva" – Pep Guardiola wundert sich über die Shortlist für The Best

Kein City-Spieler schaffte es auf die Shortlist beim The-Best-Award der FIFA. Pep Guardiola kann das nicht nachvollziehen.

Dass kein Spieler des englischen Meisters unter den z ehn Nominierten für den FIFA-Award The Best , sorgt bei Trainer Pep Guardiola für Unverständnis. Immerhin gewann City in der vergangenen Saison nicht nur die Premier League, sondern noch drei weitere Titel.

"Das liegt an Manchester Citys Position in den letzten zehn Jahren. Wir sind noch neu in diesem Situationen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass oder Barcelona in einer Saison vier Titel gewinnen und anschließend keiner ihrer Spieler nominiert wird", mutmaßte der ehemalige Coach des FC Bayern

Guardiola: Kevin De Bruyne war stärker als Mohamed Salah

Ganz besonders kritisierte Guardiola die Nichtberücksichtigung seines Mittelfeldspielers Bernardo Silva: "Ich denke nicht, dass es einen Spieler gab, der eine bessere Saison hatte als Bernardo Silva. Und er hat auch noch die mit gewonnen."

Guardiola legte noch nach: "Dieser Verein hat in dem letzten acht Jahren viermal die Premier League gewonnen. Das ist ziemlich bemerkenswert. Aber in keiner dieser vier Spielzeiten wurde einer unserer Spieler als Bester der Liga ausgezeichnet. Nie. Ich habe großen Respekt vor Mohamed Salah (gewann 2017/18 die Auszeichnungen von PFA und FWA, Anm. d. Red.), aber Kevin De Bruyne war in der Saison, in der wir über 100 Punkte holten, über ihm."