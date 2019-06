Pep Guardiola schließt Rückkehr zum FC Barcelona oder zum FC Bayern aus

Pep Guardiola wird nicht an eine seiner alten Wirkungsstätten zurückkehren. Dafür seien die Bedingungen bei Manchester City für den Katalanen zu gut.

Trainer Pep Guardiola von möchte nicht zum FC Bayern oder zum zurückkehren. Das sagte er in einem Interview der katalanischen Zeitung Ara.

Für Guardiola seien die Bedingungen bei Manchester City so gut, dass er es sich nicht vorstellen könne, nochmal an eine seiner vorherigen Wirkungsstätten zurückzukehren. "Ich habe alles, was ich mir wünsche bei meinem Job", so der 48-Jährige.

Pep Guardiola: "Werde nicht nach Barcelona oder zurückgehen"

Weiter führte Guardiola aus: "Ich werde nicht nach Barcelona oder Deutschland zurückgehen." Hauptgründe dafür seien vor allem die Attraktivität der Premier League und die modernen Trainingsanlagen bei City. "Wo kann ich so gute Einrichtungen haben, um in so einer schönen Liga wie der Premier League zu spielen?", so der Spanier.

Guardiola ist seit 2016 Trainer der Citizens und gewann in den vergangenen zwei Spielzeiten die englische Meisterschaft mit den Skyblues. Zuvor verbrachte der zweifache Weltclubtrainer erfolgreiche Jahre beim FC Bayern und bei seinem Jugendklub Barcelona. Sein bisher größter Erfolg ist das Triple mit Barca in der Saison 2008/09.