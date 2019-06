Manchester-City-Trainer Pep Guardiola: "Tolle Rivalität" mit Liverpool

In einem spannenden Titelrennen setzte sich Manchester City in der Premier League gegen Liverpool durch. Pep Guardiola hat dieser Zweikampf gefallen.

Pep Guardiola, Trainer vom englischen Meister , rechnet auch in der kommenden Saison der Premier League mit dem als Konkurrenten im Titelrennen. "Wir haben eine tolle Rivalität", sagte der Spanier am Rande des Basketballspiels zwischen Manresa und den Journalisten.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Aber es gibt nicht nur Liverpool, sondern auch noch fünf andere starke Mannschaften", schränkte Guardiola ein und fügte hinzu: "Deshalb ist die Premier League so hart." In der abgelaufenen Spielzeit hatte sich Man City mit 98 Punkten den Titel in gesichert. Mit 97 Zählern landete Liverpool auf dem zweiten Platz, obwohl sich das Team von Trainer Jürgen Klopp nur eine Saisonniederlage geleistet hatte.

Pep Guardiola: "Wir beginnen wieder bei Null"

"In der nächsten Saison beginnen wir wieder bei Null - und werden schauen, was passiert", blickte Guardiola schon einmal auf die neue Spielzeit voraus, in der Man City zum zweiten Mal mit dem Spanier auf der Bank den Titel verteidigen möchte.

Die Citizens triumphierten in der abgelaufenen Saison nicht nur in der Liga, sondern auch im FA-Cup und im Ligapokal. Nur in der schied das Team überraschend gegen Tottenham aus.