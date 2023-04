"Ist mir ein Rätsel, wieso er ihn nicht weggestoßen hat": Pep Guardiola jubelt provokant vor Liverpools Ersatzspieler Kostas Tsimikas

Pep Guardiola feiert in wilder Art und Weise vor Liverpools Ersatzspieler. Rio Ferdinand konnte es kaum glauben.

WAS IST PASSIERT? Pep Guardiola hat beim 4:1-Sieg von Manchester City in der Premier League gegen den FC Liverpool für eine kontroverse Szene gesorgt. Einen Treffer seiner Skyblues bejubelte der ehemalige Coach des FC Bayern ausgiebig vor Reds-Ersatzsspieler Kostas Tsimikas – was durchaus als Provokation ausgelegt werden könnte.

WAS WURDE GESAGT? Bei TV-Experte Rio Ferdinand kam Guardiolas Jubel-Einlage überhaupt nicht gut an. Der englische Ex-Nationalspieler würdigte bei BT Sport die gelassene Reaktion des Liverpool-Verteidigers: "Es it mir ein Rätsel, wieso Tsimikas Guardiola da nicht aus dem Weg gestoßen hat."

Guardiola äußerte sich nach der Partie selbst zu dem Vorfall. "Ich war glücklich und habe zu Tsimikas gesagt, wie schön unser Tor war", sagte er zu Reportern.

Auf die Frage, ob sein Verhalten als provokant oder respektlos empfunden werden könnte, fügte er in seiner typischen sarkastischen Art hinzu: "Nein, komm schon. Es tut mir so leid. Fragen Sie ihn, ob es mir an Respekt mangelt, fragen sie Tsimikas. Ich feiere das Tor so, wie ich es mit meinem Sohn tue. Es tut mir sehr leid. Meinst du, es ist mangelnder Respekt? Ah okay, es tut mir so leid!"

WAS IST DER HINTERGRUND? Liverpool hatte gegen City einen guten Start erwischt und war durch Mohamed Salahs Tor in Führung gegangen. City konterte durch einen Treffer von Julián Álvarez und darüber war Pep Guardiola so erfreut, dass er eben vor Tsimikas feierte. Er hielt den Linksverteidiger auch kurz am Arm und gab ihm noch ein paar Worte mit auf den Weg. Dieser lief einfach weiter an der Außenlinie entlang.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der City-Teammanager in einem Duell mit den Reds an der Seitenlinie für Aufregung sorgt. Einmal hob er demonstrativ zwei Finger in die Luft, als er seine Mannschaft bei einer Hand-Entscheidung benachteiligt sah. Und in der vergangenen Saison lieferte er sich vor einem Einwurf ein kleines Scharmützel mit Liverpools Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Die Citizens treffen am nächsten Spieltag in der Premier League auf den FC Southampton, ehe in der Champions League das Achtelfinalhinspiel gegen Bayern München auf Pep Guardiolas Schützlinge wartet.