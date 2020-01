Pep Guardiola hakt Premier League ab: "Liverpool wird natürlich Meister"

Pep Guardiola hat den Meistertitel bereits abgehakt. Für den Trainer von Manchester City ist der FC Liverpool in dieser Saison in einer anderen Liga.

Pep Guardiola hat den Premier-League-Titel mit in dieser Saison abgehakt. So sieht der Spanier den Tabellenführer Liverpool in dieser Saison als uneinholbar und bezeichnete das Team von Jürgen Klopp als "phänomenal und überwältigend".

In einem Interview mit Sky Sports erklärte Guardiola: "Liverpool wird natürlich Meister der Premier League, aber sie würden auch in , oder Meister werden. Nach 23 Spielen, 22 Siegen und einem Unentschieden wären sie überall Meister."

Pep Guardiola von Manchestr City: "Liverpool ist einfach fantastisch, phänomenal und überwältigend"

Die Reds führen nach 24 Spielen mit 16 Punkten Vorsprung auf ManCity die Premier League an. Guardiola ist trotz des großen Rückstandes zufrieden mit der Leistung seines Teams.

Er erklärte: "Als Chelsea Meister wurde, qualifizierten sie sich in der nächsten Saison nicht für die , dasselbe ist Leicester und dann nochmal Chelsea passiert. Als wir die Liga gewannen, haben wir den Titel verteidigt."

Guardiola führte aus: "In Spanien wären wir mit den Punkten, die wir haben, ein oder zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter, in Deutschland wären wir ein oder zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter und in Italien ebenfalls. Aber Liverpool ist einfach fantastisch, phänomenal und überwältigend. Also müssen wir es akzeptieren und daraus lernen."