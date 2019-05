Pep Guardiola wütet nach Triple-Gewinn gegen Reporter: "Wissen Sie, was Sie mir da gerade für eine Frage stellen?"

Guardiola hat sich mit City das Triple gesichert. Dass er anschließend mit Themen außerhalb des Platzes konfrontiert wurde, brachte Pep auf die Palme.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola wurde im Anschluss an den Gewinn des englischen FA Cups gegen Watford (6:0) am Samstag auf die laufenden Ermittlungen der UEFA gegen den Verein sowie auf die Vorwürfe, der Spanier habe persönlich Geld von den Klub-Besitzern erhalten, angesprochen. Guardiola reagierte daraufhin sichtlich genervt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Wissen Sie, was Sie mir da gerade für eine Frage stellen? Ob ich Geld in einer anderen Situation erhalten habe?", entgegnete Guardiola dem Journalisten und schob nach: "Jetzt? Heute? Ernsthaft, glauben Sie, dass ich eine solche Frage verdient habe, an dem Tag, an dem wir das Triple gewinnen, ob ich Geld erhalten habe? Beschuldigen Sie mich, dass ich Geld erhalten habe?"

"Are you accusing me?..."



Pep Guardiola's incredible altercation with a reporter after @ManCity complete domestic treble at Wembley #MCFC



https://t.co/vW6dUtJQnx pic.twitter.com/XgM3eufefq — Hayters TV (@HaytersTV) 18. Mai 2019

gewinnt als erstes Team das nationale Triple

Einem kürzlich veröffentlichten Bericht der New York Times zufolge könnte City aufgrund von Verstößen gegen die Financial-Fair-Play-Regeln (FFP) aus der ausgeschlossen werden. Es wird eine Empfehlung erwartet, die einen Ausschluss des Teams von Guardiola von mindestens einer Spielzeit fordert.

Abseits der Vorwürfe sicherte sich City am Samstag durch den 6:0-Erfolg gegen Watford das nationale Triple in aus Meisterschaft, und League Cup - keinem Team zuvor war dies bisher gelungen.