Pelé vs. Diego Maradona: Wer war besser? Das Head-to-Head in der Statistik

Sie waren zwar keine direkten Konkurrenten, aber das Gefühl, der absolut Beste zu sein, bedeutete den beiden Südamerikanern sehr viel. Wer war besser?

Lange vor der Frage "Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo?" wurde die Debatte darüber, welcher Spieler der größte aller Zeiten ist von Pelé und Diego Maradona dominiert.

Peles Erfolge für Brasilien und den FC Santos brachten ihm die Spitznamen "O Rei" oder "Der König" ein, als er der Selecao von den späten 50er- bis in die frühen 70er-Jahre zum Durchbruch in der Fußballwelt verhalf.

Die beiden Südamerikaner spielten zwar nicht in derselben Ära wie Ronaldo und Messi, da Maradona in den 80er- und 90er-Jahren antrat, aber das tat den Vergleichen keinen Abbruch.

Statistiken erzählen natürlich nicht immer die ganze Geschichte, aber sie sind dennoch nützliche Messgrößen.

Wer war also wirklich besser, Pelé oder Maradona? GOAL wirft einen Blick auf die Zahlen und mehr in dieser ewigen Debatte.

Pelé vs Maradona: Tore im Verein

Aufgrund der widersprüchlichen Berichte über Peles Torquote, die auch Tore aus Spielen außerhalb von Wettbewerben einschließt, ist es unmöglich, einen exakten Vergleich anzustellen. Aber alle Torquoten des Brasilianers übertreffen die von Maradona bei weitem.

Maradona erzielte über 300 Vereinstore, während Pelé über 700 Vereinstore erzielte. Bei einer vergleichenden Analyse müssen jedoch alle Variablen, einschließlich der Position und der Vereine, berücksichtigt werden.

Während Pelé ein fortschrittlicher Stürmer war, war Maradona ein offensiver Mittelfeldspieler, der sich tief in die eigene Hälfte zurückfallen ließ um Angriffe zu initiieren.

Außerdem spielte der Argentinier in einer Vielzahl von Ligen, unter anderem für Argentinos Juniors, Boca Juniors, Napoli und den FC Barcelona. Pelé hingegen verbrachte den größten Teil seiner Karriere in Brasilien beim FC Santos, bevor er in Nordamerika bei Cosmos New York seinen Abgesang anstimmte.

Maradona musste sich in der italienischen Serie A zurechtfinden, in der es viele Klubs gab, die für ihre defensive Spielweise bekannt waren. Dazu in der spanischen Primera Division, in der es zu jener Zeit eine Reihe von notorisch harten Verteidigern gab.

Pelé vs. Diego Maradona: Statistiken in Länderspielen

Pelé Statistik Diego Maradona 92 Länderspiele 91 77 Tore in Länderspielen 34 0.84 Tore pro Spiel 0.37

Pelé hat für Brasilien weitaus mehr Tore erzielt als Diego Maradona für Argentinien.

Der Brasilianer schoss im Laufe seiner internationalen Karriere 77 Tore für sein Land, während Maradona 34 Mal ins Schwarze traf.

Beide Spieler haben ungefähr die gleiche Anzahl von Länderspielen bestritten, was die Überlegenheit Pelés unterstreicht: Der Brasilianer erzielte 0,84 Tore pro Spiel, Maradona 0,37.

Natürlich ist auch hier wieder zu beachten, dass Pelé und Maradona auf unterschiedlichen Positionen spielten, wobei Pelé oft weiter vorne Position eingesetzt wurde, während Maradona eher ein traditioneller Spielmacher war.

Pelé gegen Diego Maradona: Statistiken bei Weltmeisterschaft

Pelé WM-Statistiken Diego Maradona 4 Turniere 4 14 Einsätze 21 12 Tore 8 0.86 Tore pro Spiel 0.38

Pelé gehörte zu drei Weltmeisterteams (1958, 1962, 1970), während Maradona den Titel nur einmal (1986) gewann. 1990 unterlag er im Finale unterlag.

Beide Spieler nahmen an vier WM-Turnieren teil, wobei Maradona insgesamt mehr Einsätze hatte. Pelé konnte wegen einer Verletzung nicht an der Weltmeisterschaft 1966 teilnehmen, was sich auf seine Bilanz auswirkt.

Obwohl er weniger Spiele bestritt erzielte Pelé mit zwölf Treffern in 14 Spielen (einschließlich der Tore im Finale 1958 und 1970) mehr Tore als Maradona bei Weltmeisterschaften.

Maradona erzielte in 21 WM-Spielen acht Tore, darunter vier in der erfolgreichen argentinischen Kampagne 1986 - allerdings keines im Finale.

Seine denkwürdigsten WM-Tore fielen im gleichen Spiel - im Viertelfinale gegen England. Auf die berüchtigte "Hand Gottes" folgte ein unverschämtes Solo-Tor, das als "Tor des Jahrhunderts" gefeiert wurde.

Pelé gegen Diego Maradona: Wer hat mehr Titel gewonnen?

Pelé Wettbewerb Diego Maradona 3 Weltmeisterschaft 1 2 Intercontinental Cup 0 2 Copa Libertadores 0 1 Intercontinental Supercup 0 0 UEFA Cup 1 7 Meisterschaften 3 0 Pokal 5 0 FIFA World Youth Championship 1 15 Total 11

Pelé hat in seiner Karriere mehr Titel gewonnen als Maradona.

Neben drei Weltmeisterschaften gewann der Brasilianer mit dem FC Santos zweimal die Copa Libertadores sowie zwei Intercontinental Cups und einen Intercontinental Supercup.

Er gewann sechs Brasileiro-Titel mit Santos und den NASL Bowl mit Cosmos New York. Pelé hat außerdem zehn Titel im Campeonato Paulista und vier Titel im Torneio Rio-Sao Paulo gewonnen (die in der obigen Tabelle nicht enthalten sind).

Maradona feierte Erfolge in Argentinien, Spanien und Italien, wobei seine erfolgreichste Zeit bei Napoli war, wo er zwei Titel in der Serie A, die Coppa Italia, die Supercoppa Italiana und den UEFA-Pokal gewann.

In Barcelona gewann der Argentinier die Copa del Rey, die Copa de la Liga und die Supercopa de Espana, während er bei Boca die argentinische Primera Division Metropolitano gewann.

Außerdem gewann Maradona die FIFA-Junioren-Weltmeisterschaft.

Pelé gegen Diego Maradona: Wer hat mehr Auszeichnungen erhalten?

Pelé Auszeichnung Diego Maradona 1 WM Golden Ball 1 1* FIFA-Spieler des Jahrhunderts 1* 1 Ballon d'Or 1 0 Fußballer des Jahres in Südamerika 2 3 Torschützenkönig in nationalen Ligen 6 1 Bester Spieler der Copa America 0

*Pelé und Maradona teilten sich den Preis im Jahr 2000.

Zwischen Pelé und Maradona gibt es kaum Unterschiede wenn es um individuelle Auszeichnungen geht. Beide Spieler haben den Goldenen Ball der Weltmeisterschaft gewonnen und sie teilten sich die Auszeichnung "Spieler des Jahrhunderts" der FIFA.

France Football verlieh beiden Spielern einen Ehren-Ballon d'Or, aber Pelé wurde 2016 rückwirkend zum "alternativen Gewinner" von sieben Ballons d'Or erklärt, während Maradona zweimal zum "alternativen Gewinner" gekürt wurde.

Maradona wurde zweimal zum südamerikanischen Fußballer des Jahres gekürt, während Pelé diese Ehre nie zuteil wurde, da diese Auszeichnung erst in den 70er-Jahren eingeführt wurde.

Pelé gewann 1970 den Goldenen Ball und wurde 1959 zum besten Spieler der alten Südamerikameisterschaft (heute Copa America) gewählt.

Beide Spieler wurden im Laufe der Jahre mit zahlreichen inoffiziellen Einzelauszeichnungen und Auszeichnungen von Zeitschriften geehrt.

Pelé vs. Diego Maradona: Wen halten Fußballlegenden für besser?

Die Debatte darüber, wer besser, wird seit Jahrzehnten geführt. Die beiden haben sich sogar schon Sticheleien zu diesem Thema geliefert.

Maradona ist natürlich der Ansicht, dass er besser war, während Pelé 2017 zu GOAL sagte: "Ich sagte immer zu ihm: 'Maradona, du kannst mit Pele gleichziehen, wenn du mehr als 1.000 Tore geschossen hast.'

"Und er sagte: 'Das kann ich jetzt nicht, aber das macht nichts!'"

Aber was denken andere Spieler?

Gary Lineker hält Lionel Messi für den besten Spieler aller Zeiten, aber davor war es Maradona, der "mit Abstand der größte Spieler aller Zeiten" war.

Diese Ansicht vertrat auch der ehemalige Star von Manchester United, Ryan Giggs, der Maradona für "den besten aller Zeiten" hält.

Er sagte: "Heute gibt es so viele starke Spieler wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, aber was ich bei Maradona gesehen habe, hat in der Geschichte des Fußballs noch nie jemand erreicht."

Der argentinische Weltmeistertrainer Cesar Luis Menotti könnte seinem Landsmann die Stimme geben, aber er meinte, dass Pelé besser sei als Maradona.

"Der beste von allen war Pelé, der eine Mischung aus Di Stefano, [Diego] Maradona, Cruyff und Leo Messi ist", sagte er.

Unter den Brasilianern gibt es keine derartigen Meinungsverschiedenheiten, denn Zico sagte der Welt, dass Pelé "mit einigem Abstand" der beste aller Zeiten sei, während Romario einmal sagte: "Messi hat alle Voraussetzungen, um der Beste zu sein, aber zuerst muss er Maradona, Romario und schließlich Pelé schlagen".

Auch die modernen Äquivalente von Pele und Maradona sind unterschiedlicher Meinung: Lionel Messi bezeichnete Maradona als den "Größten aller Zeiten", während Cristiano Ronaldo sagte, Pele sei "der größte Spieler der Fußballgeschichte".