643 Treffer für einen Klub: Pele gratuliert Lionel Messi zur Einstellung seines Torrekords

Messi hat am Samstag seinen 643. Treffer für den FC Barcelona erzielt und dadurch Peles Torrekord egalisiert. Der gratulierte ihm nun auf Instagram.

Brasiliens Fußball-König Pele gratulierte Lionel Messi höchstpersönlich zur Einstellung eines Torrekords, den der dreimalige Weltmeister mit der Selecao bislang alleine hielt. Messi hatte am Samstag beim 2:2 (1:1) gegen den zum 643. Mal für die Katalanen getroffen und die Tor-Bestmarke Peles für einen einzelnen Klub egalisiert. Es war das 748. offizielle Spiel des Argentiniers Messi für Barca.

"Geschichten wie unsere, von der Liebe zum gleichen Verein über so lange Zeit, werden im Fußball leider immer seltener. Ich bewundere dich sehr, Messi", schrieb Pele (80) am Samstag bei Instagram unter ein Foto, das den Argentinier beim Torjubel zeigt: "Wenn dein Herz vor Liebe überquillt, ist es schwer, den Kurs zu ändern. Genau wie du, weiß ich, wie es ist, wenn man gerne jeden Tag das gleiche Trikot trägt. Genau wie du, weiß ich, dass es nichts Besseres gibt als den Ort, an dem man sich zu Hause fühlt."

: Barca kommt nur beschwerlich in Tritt

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+4) traf der sechsmalige Weltfußballer Messi zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Valencia. Im Heimspiel mühte sich das Barca-Team um Messi und Torwart Marc-Andre ter Stegen aber nur zu einem Remis, der Weg zurück in den Titelkampf in La Liga ist beschwerlich.

Mouctar Diakhaby (30.) brachte Valencia nach einem Eckball per Kopf in Führung. Nach Messis Ausgleich markierte Ronald Araujo (52.) das 2:1 für Barcelona. Doch Maximiliano Gomez (69.) erzielte das 2:2 für Valencia.

Barca hat mit 21 Punkten acht Zähler Rückstand auf Tabellenführer . Der Hauptstadtklub kam am Samstag zu einem 3:1 (1:0) gegen den FC Elche. Zwei Treffer für die Madrilenen erzielte Luis Suarez (41./58.).