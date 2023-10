Peinliche Panne! Rangnick hängt stundenlang am Flughafen Baku fest

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick und sein Co-Trainer wurden am späten Sonntagabend knapp vier Stunden am Flughafen von Baku festgehalten.

WAS IST PASSIERT? Österreichs Teamchef Ralf Rangnick und sein Co-Trainer Peter Perchtold wurden am späten Sonntagabend bei der Reise zum EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan knapp vier Stunden am Flughafen von Baku festgehalten.

Grund dafür: Bei ihren Visaanträgen wurde übereinstimmenden Berichten zufolge bei Nationalität fälschlicherweise Österreich statt Deutschland angegeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Während sich die Mannschaft bereits auf dem Weg zum Teamhotel befand, mussten Rangnick und Perchtold demnach in einem gesonderten Raum warten. Erst unter Mithilfe des österreichischen Botschafters und des aserbaidschanischen Fußball-Verbands konnte die Situation geklärt werden. Mit etwa vier Stunden Verzögerung gegen 1.30 Uhr nachts durfte das deutsche Trainer-Duo einreisen.

Österreich trifft am Montag um 18 Uhr in der EM-Qualifikation auf Aserbaidschan. Bei einem Sieg wäre Rangnicks Mannschaft fix qualifiziert.

