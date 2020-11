FC Barcelona - Offensivspieler Pedri verrät: Absolvierte ein Probetraining bei Real Madrid

Vor seinem Wechsel zum FC Barcelona absolvierte Pedri ein Probetraining bei Erzrivale Real Madrid. Dort wurde allerdings nicht für gut befunden.

Shootingstar Pedri vom hat verraten, dass er einst ein Probetraining beim Erzrivalen absolviert und daraufhin eine Absage von den Königlichen erhalten hat.

"Ich absolvierte ein einwöchiges Probetraining", schilderte der 17-Jährige in der Sendung El Larguero des spanischen Radiosenders Cadena Ser, ohne dabei auf den exakten Zeitpunkt einzugehen: "Am Ende sagten sie mir, dass ich nicht gut genug sei."

Er sei zwar zunächst verärgert gewesen, die Absage habe ihn jedoch motiviert, weiter an sich zu arbeiten. "Ich danke der Person, die das zu mir sagte, denn jetzt bin ich bei dem Team, dass ich immer geliebt habe", betonte der Youngster.

FC Barcelona - Pedri: "Es war seltsam, das Trikot von Real zu tragen"

Von klein auf ist Pedri Anhänger der Katalanen, sein Großvater gründete einst sogar einen Fanklub. Dementsprechend sei es ein "seltsames Gefühl gewesen, dass Trikot von Real zu tragen, da ich seit jeher Barca-Fan bin", erklärte der Rechtsfuß.

Im Sommer 2019 schloss sich Pedri seinem Herzensverein an, wurde zunächst allerdings für eine Spielzeit wieder an UD Las Palmas verliehen, ehe er vor Beginn der laufenden Spielzeit fest zu den Blaugrana wechselte und einen Vertrag bis 2022 unterzeichnete. Bislang ist der spanische U21-Nationalspieler unter Ronald Koeman meist gesetzt (zehn Pflichtspiele, zwei Tore).

Pedri: "Mit Messi zu spielen ist ein Geschenk"

Bei Barca wirbelt Pedri unter anderem gemeinsam mit Superstar Lionel Messi in der Offensive und zeigt sich beeindruckt von den Fähigkeiten des Argentiniers. "Man gewöhnt sich nie an die Bewegungen, die Messi macht", schwärmte er: "Er macht, was er will und wann er es will". Mit dem sechsfachen Ballon-d'Or-Gewinner zu spielen, sei "ein Geschenk."



Bild: Getty Images

Zuvor kannte er La Pulga nur aus dem Fernsehen oder von der PlayStation. Ihn im echten Leben zu sehen, sei "beeindruckend."

Doch nicht nur Messi imponiert dem Talent. "Alle Mannschaftskameraden begeistern mich. Von ihnen lernen zu können, ist ein Luxus", führte er aus.