Bericht: Juventus-Star Paulo Dybala wollte im Sommer zum FC Barcelona oder Real Madrid wechseln

Die Spekulationen um einen Transfer von Paulo Dybala hielten sich im Sommer hartnäckig. Angeblich wäre der Argentinier gerne nach Spanien gewechselt.

Der argentinische Nationalspieler Paulo Dybala von hat in der vergangenen Transferperiode offenbar einen Wechsel in die spanische angestrebt.

Wie der Corriere dello Sport berichtet, wäre der 26-Jährige am liebsten zum gewechselt. Gleichermaßen soll Dybala einem Transfer zu nicht abgeneigt gewesen sein.

Juventus: Paulo Dybala glänzt mit Freistoßtor gegen Atletico

Dem Bericht zufolge habe der Angreifer jedoch vergeblich auf einen Anruf von Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu oder Real-Boss Florentino Perez gewartet. Letztlich blieb der Argentinier bei Juventus, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besitzt.

Derzeit befindet sich Dybala in bestechender Form und war in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bereits an zehn Toren direkt beteiligt (sieben Treffer, drei Assists). Zuletzt glänzte er mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Champions League gegen Atletico Madrid.