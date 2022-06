Paulo Dybala wird Juventus Turin ablösefrei verlassen. Derzeit läuft alles auf einen Wechsel innerhalb Italiens hinaus.

Ein Wechsel von Paulo Dybala zu Inter Mailand rückt näher. Nach Informationen von GOAL und SPOX wurde zwischen beiden Parteien ein Dreijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit besprochen.

Dybala, dessen Vertrag bei Juventus Turin am Monatsende ausläuft, will gerne in Italien bleiben und tendiert deshalb zu einem Wechsel zu den Nerazzurri.

Paulo Dybala: Keine konkreten Angebote aus LaLiga

In Mailand könnte der Argentinier künftig ohne Boni rund sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen, die finale Entscheidung soll nun ein letztes Treffen der Beteiligten - voraussichtlich Anfang der kommenden Woche - bringen.

Dybala hätte sich grundsätzlich auch einen Wechsel nach Spanien vorstellen können, konkret wurde es jedoch mit keinem Verein aus LaLiga. Der 28-Jährige kam in der abgelaufenen Saison auf 21 Torbeteiligungen in 39 Pflichtspielen.