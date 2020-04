Juventus-Legende Alessandro Del Piero kitzelt Paulo Dybala: "Muss noch mehr aus sich machen"

Paulo Dybala hat sich längst als einer der Top-Spieler der Serie A bei Juventus etabliert. Klublegende Del Piero fordert aber noch mehr von ihm.

Klublegende Alessandro Del Piero hat seine Bewunderung für Juventus-Star Paulo Dybala ausgedrückt, den Argentinier gleichzeitig aber auch in die Pflicht genommen.

"Das Tor, das er gegen Inter zuletzt erzielt hat, zeigt, dass er ein Spieler von außergewöhnlicher Qualität ist", sagte Del Piero der Gazzetta dello Sport über den Führungstreffer Dybalas gegen die Nerazzurri Anfang März. "Ein Tor wie dieses muss ihm noch mehr Selbstvertrauen geben und ihm bewusst machen, wieviel Potenzial in ihm steckt."

Del Piero über Dybala: "Er wird sogar noch besser"

Del Piero, der von 1993 bis 2012 bei Juve spielte und in 706 Pflichtspielen für die Italiener 290 Tore erzielte, führte aus: "Ich gehe sogar noch weiter: Jemand mit seinen Fähigkeiten, seinem Talent und seiner Mentalität muss noch mehr aus sich machen. Paulo darf sich selbst keine Grenzen setzen."

Nach einigen Problemen in der Vorsaison hatte Dybala in der laufenden Spielzeit bis zur Unterbrechung wegen der Coronakrise zurück zu alter Form gefunden, in 34 Einsätzen waren dem 26-Jährigen 13 Tore und zwölf Assists gelungen. Del Piero ist überzeugt, dass "Dybalas Reise gerade erst begonnen hat. Er wird sogar noch besser - und so wie es aussieht, tut er das im Juve-Trikot."

Dybalas Vertrag in Turin läuft noch bis 2022, nach der durchwachsenen Vorsaison war er vor allem letzten Sommer mit einem Abschied in Verbindung gebracht worden. Nach Informationen von Goal und SPOX stand der Nationalspieler kurz vor einem Wechsel zu Tottenham.