Maurizio Sarri von Juventus heizt Gerüchte um einen Transfer von Paul Pogba an: "Ich mag ihn sehr"

Nach drei Jahren bei United steht Paul Pogba vor dem Abgang. Dabei wird vor allem eine Rückkehr zu Juventus immer wieder ins Spiel gebracht.

Der neue Juventus-Trainer Maurizio Sarri hat die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von United-Star Paul Pogba angeheizt. Auf einer Pressekonferenz vor dem ICC-Spiel gegen Tottenham sagte der Italiener über den Mittelfeldspieler: "Ich mag ihn sehr, aber er ist ein ManUnited-Spieler."

"Ich bin nicht der Sportdirektor, also kenne ich die Situation nicht", erklärte Sarri weiter. Pogbas Zukunft in Manchester ist derzeit weiter unsicher. Neben Juventus soll auch Real Madrid an dem 26-Jährigen interessiert sein.

Die Red Devils verlangen dabei offenbar eine Ablösesumme von 187,5 Millionen Euro, weshalb die Königlichen vorerst wohl Abstand von einem Transfer genommen haben. United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer war zuletzt zudem zuversichtlich, Pogba trotz seines Wechsel-Wunsches halten zu können.

Der Weltmeister von 2018 kehrte bereits 2016 für 105 Millionen Euro von Juventus zu seinem Jugendklub Manchester United zurück und möchte nun nach drei Jahren den Engländern den Rücken kehren. Bisher soll jedoch noch kein Angebot für Pogba eingegangen sein.