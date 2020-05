Paul Lambert vor BVB - Bayern: Haaland? "Darf sich nicht zu sehr mitreißen lassen"

Paul Lambert feierte einst mit dem BVB den CL-Triumph 1997. Nun äußert sich der Schotte zum bevorstehenden Kracher gegen den FC Bayern.

Vor dem Top-Duell zwischen dem BVB und dem FC Bayern (ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) hat Paul Lambert, Champions-Leaguer-Sieger mit im Jahr 1997, die Chancen der Borussia auf einen Sieg eingeschätzt. Für Haaland hat Lambert im Gespräch mit Goal und SPOX zudem einen Rat.

Außerdem spricht der 50-jährige Schotte über das BVB-System mit der Dreierkette und die offensiv ausgerichteten Außenspieler Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro sowie den seiner Meinung schwerwiegenden Ausfall von Thiago.

Paul Lambert über ...

... den Re-Start der : "Ich finde das großartig. Es war ein frischer Wind und ohne Fußball hat sich gezeigt, wie wichtig es für die Menschen ist, ihn zu sehen. Ich finde, das Spiel an sich war großartig, nur das Wichtigste, was fehlt, ist die Atmosphäre, die einen großen Teil des deutschen Fußballs ausmacht."

... den Klassiker: "Ich habe die Spiele geliebt, weil sie so groß waren. Wir hatten einige großartige Spiele gegen einen brillanten FC Bayern. Dortmund und die Bayern waren zu dieser Zeit beide Weltklasseteams. Die Atmosphäre war großartig, und die Feindseligkeit gegenüber dem jeweils anderen war auf höchstem Niveau. Ich denke, morgen wird es genau so sein. Wenn Dortmund das Spiel gewinnt, bringt es sie wieder auf einen Punkt an die Bayern heran und von da an kann alles passieren."

Paul Lambert: Hype? Haaland "darf sich nicht zu sehr mitreißen lassen"

... seine Prognose: "Dortmund kann hoffentlich wie in den letzten Spielen auftreten und wieder gewinnen. Dortmund gegen Schalke war einseitig, und auch das ist ein Spiel mit großer Feindseligkeit. Die Bayern sehen wirklich gut aus und spielten gegen Union gut. Gegen Frankfurt führten sie 3:0, dann stand es 3:2, aber sie sind wieder aufgestiegen. Meine Hauptsorge ist, dass die Bayern recht schnell in die Gänge kommen. Ich denke, Dortmund wird attackieren. Wenn die jungen Spieler einen kühlen Kopf bewahren, können sie hoffentlich den Sieg erringen."

... Erling Haaland: "Ich denke, er hat den Hype in hohem Maße verdient. Das geht aus dem hervor, was er getan hat. Jeder würde das sagen, aber er darf sich nicht zu sehr mitreißen lassen und mit den Füßen auf dem Boden bleiben, dann wird er eine fantastische Karriere haben. Er ist bei einem fantastischen Fußballklub, der sich um ihn kümmern wird. Er ist jung und um ihn herum sind Spieler im gleichen Alter. Das ist wichtig für ihn. Solange er nicht den Kopf verliert, wird er ein fantastischer Stürmer werden. Seine Torbilanz ist bekannt, und er spielt jetzt in einer starken Liga."

... über Achraf Hakimi und die Außenspieler: "Wenn ich ihn ansehe, finde ich, dass er großartig war. Guerreiro auf der anderen Seite war auch großartig. Sie haben die Freiheit, sich mit Hazard und Brandt in der Sturmreihe nach vorne zu bewegen. Sancho muss noch zurückkommen, dennoch ist die Mannschaft stark, dynamisch, schnell und voller Energie. Ob sie es morgen schaffen, bleibt abzuwarten. Ich denke, die Dreierkette passt zu ihnen. Der Trainer kann aber auch jederzeit das System ändern. Zudem haben sie auch eine starke Bank, unter anderem mit Reyna, der mit 18 Jahren ein weiteres Talent ist. Es ist eine wirklich junge, dynamische Mannschaft gegen eine Spitzenmannschaft mit Erfahrung."

Paul Lambert: Thiago-Ausfall "massive Schwächung" für den FC Bayern

... über Jadon Sancho: "Ohne Zweifel (Dortmund braucht ihn, um den Titel zu gewinnen). Wenn er verletzt ist und man ihn vorsichtig aufbaut, muss er es verstehen, wenn er nicht von Anfang an startet. Man sollte nie jemanden von Anfang an spielen lassen, der nicht hundertprozentig fit ist."

... über Mario Götze: "Es gibt keinen Zweifel an seiner Qualität, nachdem er bereits auf dem höchsten Level gespielt hat. Das nächste Kapitel in seiner Karriere wird interessant, denn man darf nicht vergessen, wie großartig er einst agiert hat. Es ist eine Schande, dass diese Krankheit ihm so zugesetzt hat."

... über den Ausfall von Thiago: "Ich denke, er ist einer der besten Mittelfeldspieler. Er spielt nahezu nur mit ein bis zwei Kontakten, hat überragende technische Fähigkeiten und liest das Spiel unglaublich gut. Sein Ausfall ist für den FC Bayern eine massive Schwächung."