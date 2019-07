FC Liverpool: Sturmtalent Paul Glatzel verletzt sich bei Testspiel gegen Tranmere am Knie

Paul Glatzel durfte zu Beginn der Vorbereitung mit Liverpools Profis trainieren und auch in einem Testspiel mitwirken. Dabei verletzte er sich jedoch.

Der muss in der Vorbereitung auf die neue Saison vorerst auf Sturmtalent Paul Glatzel verzichten. Der 18-jährige Deutsche, der in Liverpool geboren wurde, hat sich beim Testspielsieg gegen Tranmere Rovers am Donnerstag eine Knieverletzung zugezogen und droht nun länger auszufallen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Paul Glatzel mussten wir leider auswechseln und wir wissen noch nicht sicher, was er hat", sagte Reds-Trainer Jürgen Klopp nach der Partie. "Es sieht nicht gut aus, aber wir müssen abwarten. Er ist ein wunderbarer Junge."

Liverpool-Talent Paul Glatzel mit herausragenden Fitnesswerten

Glatzel, aktueller deutscher U18-Nationalspieler, hatte für die U18 Liverpools eine bärenstarke vergangene Saison gespielt und sein Team zum ersten FA-Youth-Cup-Titel seit zwölf Jahren geführt. Letzte Woche durfte Glatzel, der in der U15 und U16 noch für spielte, die Vorbereitung mit den Profis aufnehmen und zur Belohnung für gute Trainingsleistungen auch im ersten Test mitwirken.

Wie Goal und SPOX von Quellen aus dem Umfeld des Champions-League-Siegers erfahren haben, war Glatzel in erstklassiger körperlicher Verfassung aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt und hatte bei Tests die besten Fitnesswerte aller Akademiespieler erzielt.

Umso härter dürfte ihn nun die neuerliche Verletzung treffen. Schon in der U16 und der U17 hatte Glatzel wegen einer Leistenverletzung und eines Beinbruchs lange pausieren müssen.